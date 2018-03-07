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"Энергоатом" закончил 2017 год с убытком в размере 1,3 млрд грн

Энергоатом
05:35 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: При этом чистый доход «Энергоатома» в 2017 году вырос по сравнению с 2016 годом на 6,7%.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных станций Украины, в 2017 году получило 1,3 млрд грн убытка, тогда как 2016 год предприятие завершило с чистой прибылью 232,8 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба «Энергоатома» со ссылкой на отчет компании за 2017 год.

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Согласно отчету, чистый доход «Энергоатома» от реализации продукции в 2017 году вырос по сравнению с 2016 годом на 6,7% - до 38,488 млрд грн с 36,068 млрд грн.

Валовая прибыль «Энергоатома» за отчетный период сократилась до 4,8 млрд грн с 5,7 млрд грн в 2016 году.

Справка. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.

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