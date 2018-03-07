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В Сингапуре разрабатывают боевых дронов

Probot UGV
18:52 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Подобные аппараты можно было бы использовать для борьбы с террористами в захваченных зданиях.

Сингапурская компания ST Kinetics занялась разработкой беспилотных боевых дронов, оснащенных стрелковым оружием. Как сообщает N+1, ссылаясь на Jane's 360, первые прототипы воздушных и наземных беспилотников должны быть представлены до конца 2019 года. Отмечается, что в настоящий момент серийно выпускаемых малых дронов, несущих собственное вооружение, не существует. Подобные аппараты можно было бы использовать для борьбы с террористами в захваченных зданиях, а также для обеспечения огневой поддержки полицейских подразделений.

Первым аппаратом, который компания намерена создать в рамках программы, будет октокоптер Stinger. Дрон будет оснащен тепловизором, видеокамерой высокой четкости и пулеметом калибра 5,56 миллиметра с магазином на сто патронов. Продолжительность полета дрона в полном боевом оснащении составит около 30 минут. Дрон будет оснащен специальной системой, способной компенсировать отдачу оружия. Другие подробности о разработках не уточняются. Украина показала на выставке вооружений в Абу-Даби нового "дрона-камикадзе". Представленная украинской стороной система под названием RAM UAV относится к разновидности систем вооружения, в которых аппарат-боеприпас автономно "гуляет" над заданным пространством в течение определенного времени в поисках цели, и атакует ее в случае обнаружения.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Probot UGV, ST Kinetics, Дроны, Сингапур, Терроризм.
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