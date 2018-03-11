"Укрзализныця" и Siemens обсудили совместное производство локомотивов

Представители "Укрзализныци" и концерна Siemens обсудили вопрос совместного производства тягового подвижного состава. Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на ЦТС.

Руководитель ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов побывал с рабочим визитом в Берлине, где провел встречи с руководством Deutsche Bahn и представителями компании Siemens AG.

Среди прочего обсуждался вопрос совместного с Siemens AG производства тягового подвижного состава.

"Стороны обсудили потребности "Укрзализныци" в локомотивах и пассажирских поездах, возможности сотрудничества относительно их изготовления, эксплуатации и обслуживания. Руководитель "Укрзализныци" также рассказал о потребностях и планах развития инфраструктуры компании, в частности, современных систем автоматики, электрификации и сортировочных станций", - сообщили в УЗ.

Ранее Кравцов заявлял, что ПАО УЗ ведет переговоры с Siemens о возможной закупке электровозов.

ПАО "Укрзализныця" не удалось в 2017 году провести ремонт 3 электровозов переменного тока ДСЗ, изготовленных днипровским НПК "Электровозостроение" в партнерстве с компанией Siemens.

Напомним, между УЗ и General Electric был подписан рамочный договор до 2034 года размером 1 миллиард долларов на приобретение, модернизацию и совместное производство локомотивов.