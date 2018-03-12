"ArcelorMittal Кривой Рог" намерена повысить зарплаты работникам

Администрация Криворожского горно-металлургического комбината ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (Днепропетровская обл.) намерена повысить заработную плату работникам предприятия в рамках их ежегодного пересмотра - соответствующее заявление сделал генеральный директор меткомбината Парамжит Калон 7 марта на явочном рапорте для руководителей подразделений комбината.

Как сообщается в пресс-релизе ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" в понедельник, в настоящий момент специалисты предприятия уже приступили к выравниванию зарплат в рамках одного грейда для обеспечения внутренней справедливости оплаты труда.

"Параллельно с этим они проводят расчет методики повышения заработной платы. Фокус будет сделан на каждую профессию с приоритетом на те категории работников, уровень зарплат которых ниже. Как только завершится внутренний пересмотр окладов, руководство компании проинформирует о принципах повышения зарплат в 2018 году", - констатирует пресс-служба.

При этом отмечается, что "в любом случае рост зарплаты будет осуществлен с учетом украинского рынка труда, инфляции, собственных затрат на производство, себестоимости продукции, прогнозов цен на мировых рынках металлопродукции и других факторов, которые требуют анализа и принятия взвешенного решения".

Кроме того, поясняется, что ежегодный пересмотр зарплат – регулярная практика ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог". В этом году пересмотр зарплат будет осуществлен в те же сроки, что и в прошлом году.

Наряду с этим предприятие предлагает весомый социальный пакет своим работникам: оплачиваемые отпуска, периоды временной нетрудоспособности, медицинское страхование, лечение и отдых в оздоровительных комплексах предприятия и здравницах Украины, материальные выплаты и льготы как работникам, так и ветеранам предприятия. В 2017 году социальные расходы ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" составили 340 млн грн, в 2018 году предприятие выделит на эти цели 390 млн грн.

ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" остается одним из немногих горно-металлургических предприятий Украины, которое стабильно выплачивает 13-ую заработную плату своим работникам. В марте 2018 года "ArcelorMittal Кривой Рог" выплатит своим работникам вознаграждение по итогам работы за предыдущий год.

3 марта текущего года в ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" обрушилась кровля в первом конвертерном цехе в ходе ремонтных работ на первом блоке конвертеров 1-3, в результате чего погиб 25-летний работник подрядной организации "Индустриальные технологии Украины".

ЧП вызвало резонанс, как на самом предприятии, так и в Кривом Роге. В частности, по информации местных СМИ, 5 марта работники конверторного цеха комбината вызвали к себе на сменно-встречное собрание директора сталеплавильного департамента Олега Ганжу, от которого потребовали провести экспертную оценку состояния сооружений, в которых они работают. При этом часть работников определенное время отказывалась приступать к работе.