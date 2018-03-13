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Нафтогаз рассчитывает отсудить у РФ еще $8 млрд

Буровая платформа "Петр Годованец"
00:31 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: В результате аннексии Крыма "Черноморнефтегаз" потерял свои основные активы (в частности, буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина").

Национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины» в этом году может отсудить у России около 8 млрд долл. ущерба из-за захвата активов компании на территории Крыма в результате аннексии полуострова весной 2014 года. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. "Да, уже в этом году можем выиграть до 8 млрд долл. Но потом будет вопрос как забрать", - написал он. По словам Ю. Витренко, в этом иске ответчиком является Российская Федерация. Исковые требования составляют 5 млрд долл., а с учетом ожидаемых процентов – 8 млрд долл. Весной 2014 года Россия, нарушая нормы международного права, захватила Крымский полуостров. В результате этой аннексии "Черноморнефтегаз" потерял свои основные активы (в частности, буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина"), а также доступ к месторождениям природного газа на шельфе Черного моря.

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Для защиты своих интересов в октябре 2016 года "Нафтогаз" инициировал арбитражное производство в соответствии с Соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций, более известным как российско-украинское двустороннее инвестиционное соглашение. В середине января 2017 года "Нафтогаз" привлек международную юридическую компанию Covington & Burling LLP, которая имеет значительный положительный опыт защиты интересов клиентов в процессах против РФ и российских государственных компаний. 20 сентября 2017 года в "Нафтогазе" сообщили, что госхолдинг подал в Международный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге (Нидерланды) иск против России с требованием возместить 5 млрд долл. убытков, которые понесла компания в результате незаконного захвата Россией активов "Нафтогаза" в Крыму. Также сообщалось, что вынесение судом решения по этому делу запланировано до конца 2018 года.

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Новости Бизнеса, Иск, Крым, Нафтогаз, Россия, Суд, Украина.
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