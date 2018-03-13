Правительство стабилизировало деятельность "Черноморнефтегаза"

Украинский парламент принял с предложениями президента закон № 5370 относительно стабилизации деятельности государственного общества "Черноморнефтегаз". "За" проголосовали 230 народных депутатов.

Президент Украины отказался подписывать проект закона из-за ссылок на законодательство при наличии нормы, которая противоречит одному из законов. Именно поэтому глава государства предложил заменить "законодательство" на "закон".

Из документа исключили пункт, согласно которому до 1 января 2019 года временно могли остановить исполнительные производства и мероприятия принудительного исполнения решений относительно Государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз", а также снять аресты и запрещения отчуждения его имущества в ряде исполнительных производств.

Комитет согласился с замечаниями президента и рекомендовал парламенту поддержать документ с их учетом.

"Мы хотим сохранить государственную компанию "Черноморнефтегаз", сохранить ее юридическое право обращаться в международные суды для того, чтобы вернуть и защитить украинские энергетические активы, которые остались в аннексированном Крыму", - отметил первый заместитель комитета ВРУ по вопросам топливно-энергетического комплекса, нардеп от БПП Александр Домбровский.

Документ предусматривает, что спецразрешения на пользование недрами, предоставленные Государственному акционерному обществу "Черноморнефтегаз" на участки, расположенные на временно оккупированной территории Украины, считаются такими, срок действия которых продлен на период временной оккупации Украины.

Кроме того, согласно законопроекту, дела о банкротстве Государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз" до 1 января 2019 года не открываются. Производства по делам о банкротстве Государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз", открытые до 1 января 2017 года, подлежат прекращению, кроме случаев, когда ликвидация происходит по решению собственника.

Закон должен вступить в силу на следующий день после официальной публикации.