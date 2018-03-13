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Лоукост WizzAir расширяет сеть в Украине

WizzAir
14:48 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Четыре новых направления - Афины, Таллинн, Харьков и Вена - будут официально открыты до середины июля.

Венгерский лоукост-авиаперевозчик Wizz Air на протяжении 17 недель расширит свою сеть полетов 70 новыми маршрутами. 16 из них будет открыто в/из аэропортов Киева, Львова и Харькова. Как сообщается в пресс-релизе компании, четыре новых направления - Афины, Таллинн, Харьков и Вена - будут официально открыты до середины июля наряду с открытием новой западноевропейской базы в столице Австрии, пишет Liga.net. Львов получит наибольшее количество новых направлений среди украинских аэропортов. 26 марта авиакомпания начнет летать в/из Львова в Гданьск, Катовице и Дортмунд, а с 1 мая - в/из Лондона (Лутон). Столичный аэропорт Киев-Жуляны получит в конце июня два новых рейса - в/из Таллинн и Лиссабон. Также авиакомпания вернется в аэропорт Харьков с двумя рейсами - в/из Дортмунда и Катовице.

В расширение деятельности в 2018 году компания планирует инвестировать более чем $2 млрд в 11 баз в Великобритании, Австрии, Польше, Украине, Венгрии, Румынии и Грузии. "Сегодня мы начинаем самое большое расширение деятельности в истории Wizz. 70 новых маршрутов, которые будут официально открыты на протяжении 17 недель, предоставят нашим клиентам еще больше возможностей для путешествий, что, в свою очередь, будет способствовать развитию бизнеса и экономике тех стран, в которых мы работаем", - заявил главный корпоративный директор Wizz Air Оуэн Джонс. Wizz Air, крупнейший лоу-кост перевозчик в Центральной и Восточной Европе, предлагает рейсы по более чем 600 маршрутам с 28 баз, соединяя 145 направлений в 44 странах. Флот авиакомпании состоит из 90 самолетов Airbus A320 и Airbus A321.

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Новости Бизнеса, WizzAir, Киев, Лоукост, Львов, Украина, Харьков.
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