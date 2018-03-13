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В "Нафтогазе" предупредили о последствиях Северного потока 2

Северный поток 2
18:05 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Бизнеса: После достройки Nord Stream 2 газ для Европы подорожает, считает глава "Нафтогаза"

Газпром использует все возможные методы для устранения конкурентов с европейского рынка, в том числе искусственно занижая стоимость газа, но это временно: после получения монополии с достройкой "Северного потока 2" цену поднимут.

Об этом в интервью заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

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"После достройки "Северного потока-2" способность Газпрома использовать такую стратегию (монопольное регулирование цен - ред.) только усилится. Когда другие поставщики от Европы отвернутся и поймут, что нет смысла пытаться заходить на этот рынок, потому что там Газпром в любое время готов на краткосрочный демпинг, российская монополия поймет, что она этот рынок полностью закрыла для других поставщиков. Тогда Газпром применит свою другую тактику. Они просто будут поднимать цену", - сказал Коболев.

По его словам, поскольку цены на газ не подлежат регулированию, Газпром занимает доминирующую позицию на газовом рынке Европы и этой позицией злоупотребляет.

"Один из элементов злоупотребления - что они, контролируя часть восточноевропейского рынка де-факто (о чем есть расследование антимонопольное Европейского Союза, которое уже длится почти десять лет, и до сих пор неизвестно, когда завершится), не пускают других поставщиков газа на этот рынок", - сказал глава Нафтогаза.

Он также указал, что Россия имеет много путей для устранения конкурентов на газовом рынке Европы, но когда методы исчерпываются, прибегает к демпингу цен, "поставляя газ на копейку дешевле, чем другой источник, чтобы просто не отпускать этот рынок".

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Новости Бизнеса, Андрей Коболев, Газовый конфликт, Газпром, Нафтогаз, Россия, РФ, Северный поток-2, Украина.
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