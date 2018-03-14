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Франция будет судиться с Google и Apple

Техногиганты
11:02 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Google и Apple могут предстать перед Торговым судом Парижа за недобросовестные деловые практики.

Франция обратится с иском в суд против технологических гигантов Google и Apple за "недобросовестные деловые практики". Об этом заявил в среду министр финансов страны Бруно Ле Мейр, передает The Local.

"Я верю в экономику, основанную на справедливости, и я заставлю Google и Apple предстать перед Торговым судом Парижа за недобросовестные деловые практики" против французских стартапов, сказал он.

Французский министр добавил, что иск может привести к штрафам, достигающим нескольких миллионов евро. Франция не впервые ввязалась в юридические споры с американскими технологическими гигантами. Ранее в этом году парижские прокуроры начали расследование относительно Apple из-за подозрений в замедлении некоторых моделей iPhone.

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Новости Бизнеса, Apple, Google, Иск, Суд, Франция.
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