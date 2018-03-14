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В Iran Air появятся женщины-пилоты

Iran Air
13:52 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: В настоящий момент примерно 16% сотрудников среднего звена, работающих в компании, - женщины.

Руководство крупнейшей иранской авиакомпании Iran Air приняло решение об открытии вакансий пилотов для женщин, сообщила в среду иранская газета Tehran Times.

"Для нас очень важно, чтобы среди наших сотрудников были женщины-пилоты", - приводит издание выдержки из заявления директора авиалинии Фарзане Шарафбафи.

Раз в год руководство Iran Air объявляет об открытии ряда вакансий, и в этом году акцент будет сделан на привлечение в компанию представительниц слабого пола в качестве пилотов. В настоящий момент примерно 16% сотрудников среднего звена, работающих в компании, - женщины, отмечает газета. Авиалиния Iran Air, главный офис которой находится в Тегеране, обеспечивает 25 маршрутов внутри страны, а также десятки международных рейсов.

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Новости Бизнеса, Iran Air, Авиакомпания, Женщины, Иран, Пилоты.
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