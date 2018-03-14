"Нафтогаз" договорился о встрече с "Газпромом"

"Нафтогаз" и "Газпром" встретятся для обсуждения ситуации. "Нафтогаз" не видит необходимости отменять контракты, ожидает имплементации "Газпромом" решений Стокгольмского арбитража. Стороны обсудят предложение "Нафтогаза" о пересмотре транзитного тарифа", - отметили в пресс-службе НАК.

Соответствующие переговоры должны состояться в текущем месяце.

Ранее замглавы правления "Газпрома" Александр Медведев сообщил, что "Нафтогаз" подтвердил готовность провести переговоры между компаниями, они должны состояться в ближайшие дни.

Как сообщалось, в конце февраля завершился многолетний спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже, который обязал "Газпром" доплатить "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

Арбитраж в отличие от контракта на поставку газа не стал пересматривать формулу установления тарифа на транзит, заявив о несоответствие формальным требованиям ранее направленного "Нафтогазом" российской компании письма о переговорах по пересмотру транзитного тарифа. В этой связи "Нафтогаз" направил "Газпрому" предложение относительно начала переговоров.