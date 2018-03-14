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"Богдан" начал выпуск многоцелевого внедорожника

Завод корпорации "Богдан"
19:52 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Корпорация "Богдан" начала выпуск для ВСУ нового специализированного автомобиля "Богдан 2351".

Корпорация "Богдан" начала производство в интересах армии нового специализированного автомобиля "Богдан 2351", сообщила пресс-служба корпорации.

Согласно сообщению на сайте корпорации, новая спецавтотехника предназначена для перевозки личного состава Вооруженных сил, транспортировки небольших грузов и имущества по всем видам дорог и местности, а также для проведения специальных операций, в частности, патрулирования и сопровождения транспортных средств при выполнении специальных задач.

Как уточняет пресс-служба, новый "Богдан 2351" прошел ведомственные испытания Министерства обороны и рекомендован к проведению подконтрольной эксплуатации согласно требованиям постановления Кабинета министров от 25 февраля 2015 года №345 ("О порядке поставок ВВТ и спецтехники в особый период, в условиях чрезвычайного положения и проведения АТО" - ред.).

Согласно сообщению, разработка и производство военной автотехники для ВСУ и силовых структур обеспечивается в рамках инициативной программы корпорации по повышению обороноспособности и доукомплектования автопарка армии, является стратегическим направлением деятельности корпорации. "Теперь наша линейка военной техники пополнилась еще одним образцом, востребованным в Вооруженных силах", - отмечается в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, перевооружение фактически не обновлявшегося в прежние годы автопарка ВСУ современной техникой отечественного производства, обеспечивает, в том числе, независимость от запчастей и материалов российского производства и является одним из шагов по переходу ВСУ на стандарты НАТО.

"Богдан 2351" выполнен на базе шасси полноприводного автомобиля Great Wall Winglе 5 doublecab, оснащен дизельным двигателем с турбонадувом модели GW4D20 мощностью 105 кВт экологического класса Евро IV. Кузов типа фургон состоит из цельнометаллической двойной кабины для размещения пяти человек, а также грузового отсека с тентовой надстройкой, отмечается в сообщении.

Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. Корпорация построила автомобильные заводы в Черкассах мощностью 120-150 тыс. легковых автомобилей и Луцке мощностью 6 тыс. автобусов и троллейбусов в год. В новых условиях корпорация "Богдан" также продвигает на рынок специальную, включая санитарную, автотехнику для военных заказчиков.

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Новости Бизнеса, Богдан, Богдан 2351, ВСУ.
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