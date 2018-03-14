Польская нефтегазовая компания планирует расширить присутствие в Украине

Польская нефтегазовая компания PGNiG намерена расширять присутствие на рынке Украины.

О таких планах компании сообщается в полугодовом отчете PGNiG, размещенном на Варшавской бирже.

"Одной из стратегических задач группы является дальнейшее расширение деятельности на рынках Центральной и Восточной Европы. Группа PGNiG продолжит усилия, направленные на укрепление своего присутствия в Украине, одном из наиболее перспективных рынков региона", - указано в документе.

В 2017 году PGNiG нарастила экспорт газа в Украину на 35% - с 10,24 до 13,78 ТВт-ч.

Как сообщалось, PGNiG реализует газ украинским потребителям с августа 2016 года.

PGNiG - крупнейшая нефтегазовая компания Польши, занимающаяся разработкой газовых и нефтяных месторождений, добычей, хранением и транспортировкой энергоносителей, а также строительством и развитием нефтегазовой транспортной сети, экспортом и импортом газа.