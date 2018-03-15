Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Британия обвинила Россию в нарушении устава ООН Британия обвинила Россию в нарушении устава ООН
Новости: Новый глава МИД ФРГ осудил аннексию Крыма и агрессию РФ на Донбассе Новый глава МИД ФРГ осудил агрессию РФ на Донбассе
Новости: Украинец Беленюк стал чемпионом борцовской лиги Польши Украинец Беленюк стал чемпионом борцовской лиги Польши
Новости: Научные "сенсационные" открытия, которые оказались чистой воды фикцией "Сенсационные" открытия, которые оказались фикцией
X

"Нафтогаз" и "Газпром" договорились о встрече

"Нафтогаз" и "Газпром"
01:14 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Бизнеса: "Нафтогаз" и "Газпром" встретятся для обсуждения предложения "Нафтогаза" о пересмотре транзитного тарифа.

НАК "Нафтогаз Украины" подтвердил достижение договоренностей с российским "Газпромом" о проведении встречи.

Об этом сообщила пресс-службу НАКа.

""Нафтогаз" и "Газпром" встретятся для обсуждения ситуации. Нафтогаз" не видит необходимости отменять контракты, ожидает имплементации "Газпромом" решений Стокгольмского арбитража. Стороны обсудят предложение "Нафтогаза" о пересмотре транзитного тарифа", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогазу Украины" 4,63 млрд долл. за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Однако с учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" по контракту на поставку, арбитры сделали зачет встречных требований, по итогам которого "Газпром" обязан заплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долл.

"Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа и вернул "Нафтогазу" аванс за март.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Газпром, Нафтогаз Украины, Россия, Стокгольмский арбитраж, Транзит газа, Транзитный тариф.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости компаний

Google заблокирует рекламу криптовалют Франция будет судиться с Google и Apple "Нафтогаз" подтвердил свою надежность перед партнерами из Европы

Последние новости

ХК "Кременчук" стал вторым финалистом плей-офф Смех до слез: уморительные вывески и объявления Волшебный дизайн старинных лестниц, который завораживает (Фото)
Сегодня читают
01 15 причин ходить пешком хотя бы 15 минут в день
02 Как замедлить старение: объяснение ученых
03 Бернард рассказал о своем будущем
04 Звезды "Теории большого взрыва" отреагировали на смерть Хокинга
05 "Динамо" - "Лацио": слова Хацкевича перед матчем
Новости сегодня
02:17 Савченко вернулась в Украину
02:11 Смех до слез: уморительные комментарии из социальных сетей
02:05 108 см — девушка завоевала сердца миллионов мужчин метровыми ногами (Фото)
01:47 Архивные кадры из прошлого, которые теплее и ярче цветных снимков (Фото)
01:35 Из-за сильного храпа можно заболеть раком
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Австрия вложила в экономику Украины $1,3 млрд Австрия вложила в экономику Украины $1,3 млрд
Новости: "Зима - весной": в Украину идут метели и морозы до -16 В Украину идут метели и морозы до -16
Новости: В Украине введена монетизация льгот на проезд в общественном транспорте Льготы на проезд переведут в наличные
Новости: Врачи объяснили, чем опасен переизбыток сна Врачи объяснили, чем опасен переизбыток сна
Добавить комментарий
0