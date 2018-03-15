"Нафтогаз" и "Газпром" договорились о встрече

НАК "Нафтогаз Украины" подтвердил достижение договоренностей с российским "Газпромом" о проведении встречи.

Об этом сообщила пресс-службу НАКа.

""Нафтогаз" и "Газпром" встретятся для обсуждения ситуации. Нафтогаз" не видит необходимости отменять контракты, ожидает имплементации "Газпромом" решений Стокгольмского арбитража. Стороны обсудят предложение "Нафтогаза" о пересмотре транзитного тарифа", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогазу Украины" 4,63 млрд долл. за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Однако с учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" по контракту на поставку, арбитры сделали зачет встречных требований, по итогам которого "Газпром" обязан заплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долл.

"Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа и вернул "Нафтогазу" аванс за март.