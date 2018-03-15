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Газпром поднял давление в трубе до контрактного

Газпром
18:44 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Представитель "Укртрансгаза" сообщил, что давление в 60 кг на кв. см отмечается впервые с 12 декабря прошлого года.

Российский газовый монополист "Газпром" впервые за последний месяц поднял давление природного газа на входе в украинскую газотранспортную систему на восточной границе Украины до минимального значения, которое предусмотрено контрактом на транзит с национальным нефтегазовым холдингом "Нафтогаз Украины". Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщает госкомпания-оператор ГТС "Укртрансгаз".

"Сегодня впервые с 12 декабря прошлого года "Газпром" поднял давление в транзитных магистральных газопроводах на входе в ГТС Украины до минимального контрактного уровня - 60 кг на кв. см", - сообщили в компании, добавив, что такой шаг российской компании "неожиданный, но приятный".....Последние годы "Газпром" совсем не балует нас выполнением своих технических обязательств по транзитному контракту, всего лишь 10% таких "праздничных" дней было в 2017 году", - отметили в компании.

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Новости Бизнеса, Газпром, Давление, Контракт, Нафтогаз, Укртрансгаз.
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