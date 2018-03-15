Укрзализныця и Беларуская чыгунка расширяют сотрудничество

"Укрзализныця" и Белорусская железная дорога подписали соглашение, которое активизирует сотрудничество в сфере пассажирских и грузовых перевозок, сообщает "Укрзализныця".

"Укрзализныця" и Белорусская железная дорога определили основные векторы сотрудничества в международном пассажирском и грузовом сообщении, содержании пограничной железнодорожной инфраструктуры и других актуальных вопросах. Соответствующее соглашение подписали сегодня в Минске и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов и начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов", - говорится в сообщении. По словам Е. Кравцова, "Укрзализныця" и Белорусская железная дорога заинтересованы в продолжении работы по развитию международного пассажирского сообщения.

"Пассажирское сообщение между Беларусью и Украиной постоянно увеличивается, в среднем ежемесячно путешествуют около 20 тысяч пассажиров. Но наши планы касаются не только сообщения между Беларусью и Украиной. Мы надеемся на то, что совместно с литовскими и латвийскими железными дорогами продолжится проработка вопроса запуска нового поезда сообщением Киев — Минск — Вильнюс — Рига", - сообщил глава компании.

Во время встречи руководители железных дорог рассмотрели возможность продлить маршрут поезда № 94/93 Минск — Одесса до станции Белгород-Днестровский на летний период, организацию курсирования беспересадочного вагона Минск — Трускавец. Стороны обсудили также совместные интермодальные проекты — "Викинг" и "ZUBR", которые соединяют инфраструктуру морских контейнерных линий Балтийского региона с инфраструктурой Черного моря.