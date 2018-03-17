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Названы крупные украинские компании, оказавшиеся в списке должников налогов

Деньги
14:31 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Департамент погашения долга Государственной фискальной службы назвал крупные государственные и национальные компании, у которых есть налоговые долги.

Департамент погашения долга Государственной фискальной службы Украины опубликовал список субъектов хозяйствования, у которых есть налоговые долги. В него вошли как крупные государственные и национальные компании, так и частные предприятия, банки, а также физические лица, передает ГФС.

Согласно перечню, налоговые долги имеют такие украинские компании как "Укрзализныця" и ряд ее дочерних компаний и предприятий, входящих в структуру компании, "Киевпастранс", "Укртрансгаз", "Укргаздобыча", "Укрнафта" и ее дочерние компании или, входящие в ее структуру, "Центрэнерго", "Укрпочта", ряд дочерних компаний или входящих в структуру "Нафтогаза Украины" и многие другие.

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Все они задолжали разные суммы средств в государственный или местный бюджеты. Так, например, "Укрзализныця" задолжала 11 тысяч гривен в местный бюджет, вместе с тем у "Укрнафты" есть налоговые долги перед государственным бюджетом в размере 13 млрд 618 млн 668 тысяч гривен, а перед местным — 136 млн 683 тысячи.

Всего перечень насчитывает 893 тысячи 55 налоговых должников.

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