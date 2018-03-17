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"Новая почта" подверглась кибератакам

Кибербезопасность
20:44 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: pixabay

Новости Бизнеса: На текущий момент ведется расследование ситуации и детальный анализ.

Компания "Нова Пошта", лидер экспресс-доставки в Украине, заявляет о периодическом возникновении Ddos-атак на ее мощности.

"Максимальная емкость атак достигала 40 гигабит. В большинстве случаев эти атаки не приводят к отсутствию серввиса, возможны краткосрочные перебои (ухудшение) качества в работе. Это никак не влияет на работу отделений и сети",- сообщили  в компании.

Компания уточнила, что работает в штатном режиме. На текущий момент ведется расследование ситуации и детальный анализ.

Как сообщалось, Генеральная прокуратура Украины подозревает должностных лиц родственных компаний ООО "Новая почта" в неуплате налогов в особо крупных размерах, сообщала пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценка Лариса Сарган.

"По данным ГФС и по материалам уголовного производства, должностные лица группы родственных компаний использовали преступную схему, направленную на оказание услуг по переводу в наличность безналичных средств и по минимизации налоговых обязательств предприятий-клиентов путем формирования фиктивного налогового кредита с проведением бестоварных операций с использованием поддельных документов предприятий с признаками фиктивности, что приводило к неуплате налогов в особо крупных размерах", – говорится в сообщении.

Л.Сарган отметила, что Ю.Луценко взял под личный контроль расследование уголовного производства по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО "Новая почта" и других родственных предприятий по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364, ч.3 ст.212 УК Украины.

Она также добавила, что на следующей неделе генеральный прокурор заслушает материалы производства в присутствии адвокатов представителей ООО "Нова пошта".

"Если доказательств нарушения законодательства со стороны должностных лиц ООО "Новая почта" не будут получены, уголовное производство будет закрыто", – подчеркнула пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины 16 марта проводила обыски в помещениях офисов компании "Нова Пошта" в Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре.

"В офисах "Новой Пошты" в Киеве, Полтаве и Харькове проводят обыск представители Генеральной прокуратуры Украины. Впервые в моей практике делают обыск моего кабинета и меня лично. Забирают личный компьютер. Чувствую, как прямо на глазах улучшается инвестиционный климат в стране", - отмечал соучредитель компании Владимир Поперешнюк.

"Нова пошта" основана в 2001 году. Ее сеть насчитывает более 2,35 тыс. отделений, Автопарк компании насчитывает свыше 3600 автомобилей. В 2017 году компания доставила более 145 млн отправлений.

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Новости Бизнеса, DDoS-атаки, Кибеатаки, Новая почта, Украина.
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