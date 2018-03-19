Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: МИД Украины призывает ввести санкции против бывшего канцлера ФРГ МИД Украины призывает ввести санкции против бывшего канцлера ФРГ
Новости: Ведущие мировые страны воздерживаются от поздравлений Путина Ведущие мировые страны воздерживаются от поздравлений Путина
Новости: Украинские паралимпийцы заработали около 2 миллионов долларов Украинские паралимпийцы заработали около 2 миллионов долларов
Новости: Трио "Nude voices" с Денисом Повалий поразило судей своим выступлением (Видео) Трио "Nude voices" с Денисом Повалий поразило судей своим выступлением (Видео)
X

В "Укртрансгазе" рассказали, сколько было отобрано газа из ПХГ

ГТС
09:38 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Бизнеса: В частности, по данным компании, 17 марта из хранилищ было отобрано 59,14 млн куб. м газа.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 10 по 17 марта сократились на 4,6%, или на 415 млн куб. м, до 8,612 млрд куб. м с 9,027 млрд куб. м.

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании "Укртрансгаз".

В частности, по данным компании, 17 марта из хранилищ было отобрано 59,14 млн куб. м газа.

Как сообщалось, Украина вошла в 2018 год с крупнейшими по сравнению с началом пяти последних лет запасами газа в подземных хранилищах – 14,7 млрд куб. м газа.

26 октября 2017 года Украина прекратила закачку газа в подземные хранилища и начала его отбор для нужд отопительного сезона.

К началу отопительного сезона 2017-2018 годов (15 октября 2017 года) в ПХГ было накоплено 16,8 млрд кубометров газа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Газ, ГТС, ПХГ, Украина, Укртрансгаз.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости компаний

"Газпром" впервые с начала года выполнил обязательства по транзиту Укрзализныця и Беларуская чыгунка расширяют сотрудничество Газпром поднял давление в трубе до контрактного

Последние новости

Посмейтесь от души: "сногсшибательные" красавицы, которые покорили Сеть "Динамо" 4:0 "Ворскла": видео голов и обзор матча Жительница Нью-Йорка тайно снимает парней, читающих книги в общественных местах (Фото)
Сегодня читают
01 Найденный в США древний пистолет поставил археологов в тупик
02 Хачериди прокомментировал свое поведение и решение Хацкевича
03 Беглый Онищенко рассказал о записи с якобы "угрозами" Порошенко
04 ВСУ получили на вооружение снайперскую винтовку UR-10 (Видео)
05 На Ломаченко "напал" фанат перед боем Гвоздик - Амар (Видео)
Новости сегодня
09:43 Путин пообещал украинцам комфортную жизнь в России
09:35 Фотограф придумал способ показать, как мозг видит нашу "идеальную" внешность (Фото)
09:33 Отличный рецепт настойки, что поможет восстановить весь организм
09:28 Во время выступления Cirque du Soleil на глазах у зрителей упал акробат (Видео)
09:21 Мужчина показал, как выглядит жизнь, когда твоя жена заядлый пользователь Instagram
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Брюсселе на заседании Совета ЕС обсудят выполнение Минска В Брюсселе на заседании Совета ЕС обсудят выполнение Минска
Новости: На Украину надвигается очередной морозный циклон На Украину надвигается очередной морозный циклон
Новости: В небе Сирии сбит бомбардировщик СУ-24 В небе Сирии сбит бомбардировщик СУ-24
Новости: Маникюр 2018: самые модные тенденции сезона (Фото) Маникюр 2018: самые модные тенденции сезона (Фото)
Добавить комментарий
0