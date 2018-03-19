В "Укртрансгазе" рассказали, сколько было отобрано газа из ПХГ

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 10 по 17 марта сократились на 4,6%, или на 415 млн куб. м, до 8,612 млрд куб. м с 9,027 млрд куб. м.

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании "Укртрансгаз".

В частности, по данным компании, 17 марта из хранилищ было отобрано 59,14 млн куб. м газа.

Как сообщалось, Украина вошла в 2018 год с крупнейшими по сравнению с началом пяти последних лет запасами газа в подземных хранилищах – 14,7 млрд куб. м газа.

26 октября 2017 года Украина прекратила закачку газа в подземные хранилища и начала его отбор для нужд отопительного сезона.

К началу отопительного сезона 2017-2018 годов (15 октября 2017 года) в ПХГ было накоплено 16,8 млрд кубометров газа.