Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Киев разорвал с Москвой договор об экономическом сотрудничестве Киев разорвал с Москвой договор об экономическом сотрудничестве
Новости: Евростат назвал количество украинцев, просивших убежища в Польше Евростат назвал количество украинцев, просивших убежища в Польше
Новости: Две страны допустили бойкот ЧМ-2018 Две страны допустили бойкот ЧМ-2018
Новости: Следующую космическую миссию для запуска выбрали в ESA Следующую космическую миссию для запуска выбрали в ESA
X

Укравтодор представил 5-летний план строительства дорог

Дорога
12:40 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: За 5 лет планируется объединить качественными дорогами первой и второй категории все областные центры страны.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") планирует в течение 5 лет объединить качественными дорогами все областные центры Украины. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы "Укравтодора" Славомир Новак на заседании правительства в среду, представляя программу развития автодорог на 2018-2022 годы.

"Хочу представить программу развития автодорог государственного значения на 2018-2022 годы. Она предусматривает строительство и ремонт дорог на основных национальных и международных коридорах. В результате за 5 лет планируем объединить качественными дорогами первой и второй категории все областные центры страны", - сказал он. По словам С. Новака, целью программы является восстановление автодорог, интеграция в международную транспортную систему и повышение безопасности движения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Дороги, План, Программа, Строительство, Укравтодор, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости компаний

В РФ могут заблокировать Telegram В ГПУ сообщили о результатах обысков в офисах "Новой почты" "Укрзализныця" разрабатывает зерновой вагон нового образца

Последние новости

В комитете Рады объяснили перенос рассмотрения представления по Савченко На Закарпатье запретили "балаклавы" Как выглядят победительницы конкурсов красоты в самых необычных номинациях (Фото)
Сегодня читают
01 Военные технологии: в США выпущен карабин Brownells XM177 E2 (Видео)
02 РФ примет на вооружение БМОП "Терминатор-2" на базе танка Т-72 (Видео)
03 Старое немецкое средство поможет очистить и укрепить сосуды
04 Порошенко посетит саммит НАТО вопреки позиции Венгрии
05 Ученые совершили революционное открытие для производства пива
Новости сегодня
13:22 Смех до упада: до нелепости смешные фото девушек, зависимых от селфи в туалете
13:15 Рауль возвращается в "Реал"
13:10 Собчак передала Путину список заключенных на помилование
13:06 Песков: Путин и Трамп пока не договорились о встрече
12:49 Величественная красота украинских Карпат, показывающая всю силу природы (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: ВСУ и НАТО активизируют совместную деятельность ВСУ и НАТО активизируют деятельность
Новости: Гройсман анонсировал самое масштабное строительство дорог Гройсман анонсировал самое масштабное строительство дорог
Новости: В РФ отправлена нота в связи со здоровьем Сенцова В РФ отправлена нота в связи со здоровьем Сенцова
Новости: Свадебный торт принца Гарри и Меган Маркл официально утвержден Свадебный торт принца Гарри и Меган Маркл официально утвержден
Добавить комментарий
0