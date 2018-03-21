Штаб-квартира BMW подверглась обыску

Генпрокуратура Германии провела обыски в штаб-квартире компании BMW в Мюнхене и на заводе по производству двигателей в Штайре, Австрия. Впервые мюнхенский автопроизводитель стал объектом операции Генпрокуратуры в связи с мошенничеством с дизельными двигателями. Прокуроры начали подозревать, что BMW манипулировал программным обеспечением по контролю выхлопных газов на дизельных машинах. "Существует подозрение, что BMW AG использует или использовала устройство, снижающее (показатели выхлопов CO2) при тестировании", - заявили в прокуратуре Мюнхена.

Руководитель концерна Харальд Крюгер всегда отвергал обвинения в том, что его предприятия были замешаны в дизельных махинациях. В среду на брифинге представитель концерна Максимилиан Шеберль подтвердил, что обыски прошли на двух объектах, и заверил, что компания очень серьезно относится к этой ситуации, подчеркнув, что "речь не идет об умышленном манипулировании программным оборудованием". При этом он предупредил журналистов о том, чтобы они даже не пытались ставить вопросы на эту тему. Между тем прокуроры из Брауншвейга начали еще одно расследование против Volkswagen, с которого и начался дизельный скандал. На этот раз речь идет о подозрении в манипулировании рынком в конце 2015 года.