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Украинцы столкнулись с проблемами в Facebook

Facebook
11:49 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: 47% пользователей сообщают о сбое в работе соцсети, 34% заявили о проблемах с входом на свою страницу и еще у 18% не отображаются картинки.

Пользователи Facebook из Украины и Германии столкнулись с проблемами в работе социальной сети. Об этом говорится на сайте DownDetector, который отслеживает сбои и отключение интернет-ресурсов. Согласно карте на сайте, с проблемами в работе Facebook больше всего столкнулись жители Германии - о сбоях сообщили пользователи практически по всей территории страны. В Украине зафиксированы проблемы, в частности, в таких городах, как Киев и Одесса. Также проблемы с Facebook есть в Греции.

Как говорится на сайте, 47% пользователей сообщают об общем сбое в работе соцсети, 34% заявили о проблемах с входом на свою страницу в соцсети и еще у 18% не отображаются картинки.

Основателя соцсети Facebook Марка Цукерберга пригласили в Европейский парламент, чтобы отчитаться перед парламентариями по поводу скандала с утечкой данных Facebook.

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Новости Бизнеса, Facebook, Германия, Греция, Проблемы, Соцсеть, Украина.
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