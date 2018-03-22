Лоукостер Ryanair планирует 15 рейсов из Киева и Львова

Крупнейший лоукостер Европы авиакомпания Ryanair намерена с октября 2018 года открыть 15 рейсов из Киева и Львова. Об этом сообщил портал avianews.com ссылаясь на информацию в мобильном приложении Ryanair. Однако на данный момент поиск рейсов из Львова и Киева пока отсутствует. Согласно информации портала, в приложении значились новые направления Ryanair из Киева в Барселону, Братиславу, Вроцлав, Варшаву, Краков, Познань, Гданськ, Вильнюс, Стокгольм и Лондон. Из Львова анонсированы направления в Краков, Варшаву, Дюссельдорф, Мемминген и Лондон. Точный список направлений станет уже известен в пятницу, 23 марта, когда в аэропорту ”Борисполь” авиакомпания Ryanair проведет пресс-конференцию.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что соглашение между ирландской лоукост-авиакомпанией Ryanair и аэропортом ”Борисполь” будет подписано до конца недели. 13 февраля министр инфраструктуры Украины заявил, что авиакомпания Ryanair начнет полеты из украинских аэропортов ”Борисполь” и ”Львов” осенью этого года.

В марте 2017 года ирландская авиакомпания Ryanair уже заявляла об открытии в октябре 2017 года 11 рейсов из Киева и Львова. Однако 10 июля генеральный директор аэропорта ”Борисполь” Павел Рябикин заявил, что в случае подписания контракта с лоукост-авиакомпанией Ryanair аэропорт ежегодно будет недополучать 2 млрд грн. Он назвал договор с Ryanair финансово невыгодным для предприятия и отказался подписывать его, пока не будут учтены требования аэропорта.