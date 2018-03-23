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Ryanair в Украине: когда и откуда будет летать лоукост

Ryanair
11:15 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Ryanair с октября откроет 15 рейсов из Украины с начальной ценой билетов 10 евро.

Ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair с октября откроет 15 рейсов из Украины с начальной ценой билетов 10 евро. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции, посвящённой приходу авиакомпании Ryanair.

”Я получил информацию от авиакомпании. В начале - цена будет по 10 евро. Они откроют 10 рейсов из Киева и 5 из Львова. Средняя стоимость билета для украинцев будет 40 евро.”,- сказал он.

”Я жалею, что первые рейсы будут только в октябре. Потому что для рейсов в Украине нужно купить самолеты. Компания рассчитывает за первый год перевезти 1 млн украинцев”, - сказал он.

Лоукостер Ryanair начнет выполнять рейсы в Украину из 6 европейских стран.

Полеты начнутся в конце октября 2018 года.

Рейсы из Киева:

Барселона - Киев-Борисполь - 4 рейса в неделю.

Братислава - Киев-Борисполь - трижды в неделю.

Варшава-Модлин - Киев-Борисполь - полеты по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Варшавы в 06:50 и посадка в Киеве в 09:30. В обратном направлении вылет в 10:05 с посадкой в Модлине в 10:45.

Вильнюс - Киев-Борисполь - трижды в неделю.

Вроцлав - Киев-Борисполь - по понедельникам, пятницам и воскресеньям. Вылет с Вроцлава в 6:20, в 9:10 высадка пассажиров в Киеве. Обратный рейс начнется в 9:35, а в 10:25 самолет приземлится во Вроцлаве.

Гданьск - Киев-Борисполь - по понедельникам и пятницам. Вылет из Гданьска в 16:15 и приземление в 19:05 в Киеве. Из столицы Украины рейс будет выполняться в 19:40, а приземляться в Гданьске самолет будет в 20:30.

Дублин - Киев-Борисполь - дважды в неделю.

Краков - Киев-Борисполь - по понедельникам, пятницам и средам. В среду вылет из Кракова в 8:50 и посадка в 11:30, обратный маршрут - 12:05-12:50. По пятницам из Кракова рейс начнется в 16:20, а приземление в Киеве в 19:00. На обратном пути пассажиры отправляются в 19:35 и в 20:20 будут в Кракове. По понедельникам запланированное время рейса - 16:35-19:15 из Кракова до Киева и с 19:50 до 20:35 обратно.

Познань - Киев-Борисполь - по вторникам и субботам. В 16:35 самолет покинет Познань, а в 19:45 он будет в Киеве. Из Киева вылет в 20:10, приземление в Познани в 21:10.

Стокгольм-Скавста - Киев-Борисполь - 3 рейса в неделю.

Рейсы со Львова:

Варшава-Модлин - Львов - рейсы в понедельник, пятницу и воскресенье. В 12:00 самолет вылетает из Модлина, а в 14:05 будет во Львове. На обратном пути вылет в 14:40, приземление в 14:45 в Польше.

Дюссельдорф-Веце - Львов - трижды в неделю.

Краков - Львов - по вторникам, четвергам и субботам. Вылет из Кракова запланирован на 7 утра, приземление во Львове в 9:00. Обратный рейс - с 9:35 до 9:40..

Мемминген - Львов - 2 рейса в неделю.

Отметим, что маршрутная сеть Ryanair из Украины практически полностью будет совпадать с направлениями другого лоукостера, уже работающего в стране — Wizz Air.

Крупнейшая швейцарская авиакомпания решила вернуться в Украину

Напомним, ранее в мобильном приложении Ryanair появилась информация о возможных маршрутах. Объявленный сегодня перечень не содержит рейсы по маршруту как из Киева, так и со Львова в Лондон (Станстед)

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Новости Бизнеса, Ryanair, Ryanair в Украине, Борисполь, Киев, Лоукост, Львов.
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