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Запрет на рекламу криптовалют ввели в Twitter

Криптовалюты
11:56 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Запрет коснется рекламы ICO (первичного публичного размещения токенов), а также продажи виртуальных валют.

Американская интернет-компания Twitter сообщила, что со вторника начнет вводить запрет на рекламу криптовают вслед за аналогичным решением Google и Facebook. Об этом сообщает представитель компании. Запрет коснется рекламы ICO (первичного публичного размещения токенов), а также продажи виртуальных валют. Новая политика также коснется рекламы криптовалютных бирж и услуг криптокошельков, но только если они не будут являться публичными компаниями с листингом на определенных крупных фондовых площадках или криптобиржами, регулирующимися японским государством. Политика запрета рекламы криптовалют будет развернута полностью в течение месяца, уточнил Twitter.

Ранее такое же решение приняли другие крупные американские интернет-компании. Так, социальная сеть Facebook уже запретила в конце января рекламу криптовалют, ICO и бинарных опционов в рамках новой политики, подразумевающей борьбу с "вводящей в заблуждение" рекламой. Компания Google также сообщала, что с лета введет у себя запрет на рекламу виртуальных валют и сопутствующих услуг, в том числе ICO, обмен криптовалют, криптовалютные кошельки и советы по торговле.

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Новости Бизнеса, Twitter, Запрет, Интернет, Криптовалюты, Реклама.
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