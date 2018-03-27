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"Газпром" отказался выполнить решения Стокгольмского арбитража

Транзит газа
17:09 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Бизнеса: "На встрече "Газпром" дал ясно понять, что отказывается возобновить поставки природного газа в Украину, в соответствии с решением арбитража.

"Газпром" заявляет, что не будет возобновлять поставки газа в Украину согласно решению Стокгольмского арбитража, а также не будет выплачивать 2,6 млрд долл. в пользу "Нафтогаза".

Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Нафтогаза Алена Осмоловская.

"Нафтогаз Украины" и российский Газпром встретились на прошлой неделе, чтобы обсудить дальнейшие действия после решений Стокгольмского арбитража по двум крупным делам. На этой встрече Газпром отметил, что российская газовая монополия отказывается возобновлять поставки газа в Украину и отказывается подтвердить, что платит 2,6 млрд долл.", - сообщили в Нафтогазе.

При этом Газпром предложил изменить контракты или прекратить их действие, чтобы не выполнять решение трибунала.

"Оба предложения прямо противоречат решениям, предоставленным Стокгольмским трибуналом. Нафтогаз считает эту позицию неприемлемой и отклонил предложения Газпрома", - добавили в НАК.

Газпром и Нафтогаз начали переговоры о расторжении контрактов

Как сообщалось, в конце февраля стало известно, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза относительно компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.

По решению Стокгольмского арбитража, "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долл. за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита.

По результатам двух арбитражных разбирательств в Стокгольме Газпром должен уплатить 2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".

В Газпроме отказались выполнять эти решения суда.

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Новости Бизнеса, Алена Осмоловская, Газпром, Нафтогаз Украины, Россия, Стокгольмский арбитраж, Транзит газа, Украина.
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