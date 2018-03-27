Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Газпром" отказался выполнить решения Стокгольмского арбитража "Газпром" отказался выполнить решения Стокгольмского арбитража
Новости: "Нафтогаз" отреагировал на строительство Северного потока-2 в Германии "Нафтогаз" отреагировал на строительство Северного потока-2
Новости: Сборная Украины уверенно переиграла Японию в товарищеском матче Сборная Украины уверенно переиграла Японию в товарищеском матче
Новости: Завтра дипломаты РФ покинут Киев Завтра дипломаты РФ покинут Киев
X

"Нафтогаз" отреагировал на строительство Северного потока-2 в Германии

"Нафтогаз"
18:38 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: "Нафтогаз" Украины продолжит противодействовать реализации Nord Stream-2 в Европе.

НАК "Нафтогаз Украины" назвал прогнозируемым решение о выдаче Германией разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" в германской исключительной экономической зоне (ИЭЗ), и продолжит убеждать Европу, что реализация этого проекта негативно отразится на ее энергетической безопасности.

"Как и ожидалось, немецкие разрешительные органы выдали последнее разрешение на строительство "Северного потока-2" на территории Германии. В этот раз речь идет о 30-километровой зоне в исключительной экономической зоне. Это неприятный, но прогнозируемый поступок. Противодействие он не останавливает", - говорится в сообщении НАК в соцсети "Фейсбук".

В "Нафтогазе" напомнили, что официальная Германия продолжает называть этот проект "исключительно коммерческим", и считает его делом, ограниченным интересами нескольких компаний, с соответствующим регуляторным режимом.

"Еврокомиссия, Европарламент, большинство стран ЕС, Украины, США, Канада и значительная часть немецкого политикума так не считают. Мантра об "исключительной коммерческой выгоде", очевидно, не снимает рисков этого проекта для энергетической и национальной безопасности Европы", - отмечают в НАК.

Как сообщалось, компания Nord Stream 2 AG во вторник получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в германской исключительной экономической зоне (ИЭЗ). Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии выдало разрешение на строительство 30-километрового участка в соответствии с Горным законом ФРГ.

Ранее 31 января 2018 года Горное ведомство Штральзунда выдало разрешение на строительство и эксплуатацию морского участка газопровода "Северный поток 2" в территориальных водах Германии (в пределах 12 морских миль) и его сухопутной части.

Таким образом, суммирует компания, "все необходимые разрешения для германского участка общей протяженностью 85 км получены".

Газопровод Nord Stream 2 должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две германские компании - BASF и Uniper.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Германия, ГТС, Нафтогаз, Северный поток-2, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости компаний

Запрет на рекламу криптовалют ввели в Twitter Входящая в Lufthansa Group авиакомпания Swiss возобновила полеты в Украине "Антонов" строит авиазавод в Саудовской Аравии

Последние новости

Huawei представили смартфоны P20 и P20 Pro Белла Хадид снялась в откровенной фотосессии с парнем Ротань провел сотый матч за сборную Украины
Сегодня читают
01 Приступ тахикардии: два быстрых способа успокоить сердце без лекарств
02 Озвучены сроки судов над лишенными неприкосновенности депутатами Украины
03 Порошенко объяснил задержку высылки дипломатов РФ
04 В водоемах Украины может исчезнуть рыба
05 Украинский гимнаст принял гражданство России
Новости сегодня
19:18 Вышел первый трейлер военной драмы о тральщике "Черкассы" (Видео)
19:14 Россошанскому продолжили меру пресечения
19:14 В США оценили решение ЕС в отношении дипломатов РФ
19:07 В Попасной восстановили водоснабжение
19:05 У них нет миграции: шведский депутат решил мигрировать в Венгрию
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Генсек НАТО обнародовал решение по России Генсек НАТО обнародовал решение по России
Новости: Посольство РФ отреагировало на высылку Украиной российских дипломатов Посольство РФ отреагировало на высылку дипломатов
Новости: В СК РФ назвали вероятные причины пожара в Кемерово В СК РФ назвали вероятные причины пожара в Кемерово
Новости: Apple представила новый iPad 9.7 (Видео) Apple представила новый iPad 9.7 (Видео)
Добавить комментарий
0