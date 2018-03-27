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Минюст имплементировал директиву ЕС по раскрытию информации компаниями

Минюст
19:51 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Украина присоединилась к Глобальному реестру бенефициаров компаний.

Украина присоединившись к Глобальному реестру бенефициарных владельцев компаний, сообщил заместитель министра юстиции Украины по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов.

Как рассказал С.Петухов на брифинге во вторник в Киеве, Министерство юстиции Украины имплементировало положения директивы 2009/101/ЕС по раскрытию информации компаниями, что обеспечило информационную прозрачность деятельности юридических лиц и обнародования данных о конечных бенефициарах в Едином государственном реестре.

"Таким образом, Украина стала первой страной, которая присоединилась к Глобальному реестру бенефициарных владельцев компаний", – цитирует С.Петухова пресс-службы Минюста во вторник.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Глобальный реестр бенефициарных владельцев компаний, Евроинтеграция, Министр юстиции, Сергей Петухов.
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