https://telegraf.com.ua/files/2018/03/0001-4e891962-58341878-24f0-b9be9e86-150x90.jpg Бизнес, Компании https://telegraf.com.ua/biznes/kompanii/3980256-minyust-implementiroval-direktivu-es-po-raskryitiyu-informatsii-kompaniyami.html
Минюст имплементировал директиву ЕС по раскрытию информации компаниями
19:51 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com
Новости Бизнеса: Украина присоединилась к Глобальному реестру бенефициаров компаний.
Украина присоединившись к Глобальному реестру бенефициарных владельцев компаний, сообщил заместитель министра юстиции Украины по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов.
Как рассказал С.Петухов на брифинге во вторник в Киеве, Министерство юстиции Украины имплементировало положения директивы 2009/101/ЕС по раскрытию информации компаниями, что обеспечило информационную прозрачность деятельности юридических лиц и обнародования данных о конечных бенефициарах в Едином государственном реестре.
"Таким образом, Украина стала первой страной, которая присоединилась к Глобальному реестру бенефициарных владельцев компаний", – цитирует С.Петухова пресс-службы Минюста во вторник.
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