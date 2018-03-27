Минюст имплементировал директиву ЕС по раскрытию информации компаниями

Украина присоединившись к Глобальному реестру бенефициарных владельцев компаний, сообщил заместитель министра юстиции Украины по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов.

Как рассказал С.Петухов на брифинге во вторник в Киеве, Министерство юстиции Украины имплементировало положения директивы 2009/101/ЕС по раскрытию информации компаниями, что обеспечило информационную прозрачность деятельности юридических лиц и обнародования данных о конечных бенефициарах в Едином государственном реестре.

"Таким образом, Украина стала первой страной, которая присоединилась к Глобальному реестру бенефициарных владельцев компаний", – цитирует С.Петухова пресс-службы Минюста во вторник.