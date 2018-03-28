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В "Нафтогазе" отреагировали на решение ФРГ по "Северному потоку-2"

"Северный поток-2"
08:16 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса: В компании отметили, что такое решение ФРГ неприятное, но вполне прогнозируемое.

"Нафтогаз Украины" назвал решение Германии разрешить строительство "Северного потока-2" "неприятным, но прогнозируемым".

Об этом говорится в заявлении компании на странице в Facebook.

"Официальная Германия упорно называет этот проект "исключительно коммерческим", и считает его делом, ограниченным интересами нескольких компаний, с соответствующим регуляторным режимом", - напомнили в компании.

"Еврокомиссия, Европарламент, большинство стран ЕС, Украина, США, Канада и значительная часть немецкого политикума так не считают. Мантра о "исключительной коммерческой выгоде", очевидно, не снимает рисков этого проекта для энергетической и национальной безопасности Европы", - отметили в "Нафтогазе".

"Это неприятное, но прогнозируемое продвижение. Противодействие оно не останавливает. Лучшая защита для Украины, которая поможет нам и нашим союзникам, - завершение реформы газового рынка. Борьба продолжается", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ выдало разрешение на строительство и эксплуатацию трубопровода "Северный поток — 2" в исключительной экономической зоне Германии в Балтийском море.

Как известно, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию, сообщает Украинская правда.

Германия одобрила строительство Северного потока-2 на своей территории
Германия одобрила строительство Северного потока-2 на своей территорииЧитать полностью

Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Топ-менеджеры российского монополиста неоднократно заявляли о намерении или снизить транзит газа через территорию Украины в страны ЕС (до 15 млрд куб м в год) с 2020 года, или вообще прекратить его.

Как сообщалось, Украина должна привлечь европейского партнера к управлению своей ГТС в 2018 году.

Для продолжения транзита газа на условиях стандартного долгосрочного контракта Украина должна подписать контракт с российским "Газпромом" и найти партнера, который будет в этом заинтересован.

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Новости Бизнеса, Германия, Нафтогаз, Северный поток, Строительство газопровода, ФРГ.
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