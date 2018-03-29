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Renault и Nissan ведут переговоры об объединении

Автозавод
14:22 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Переговоры о слиянии компаний ведутся уже долгое время и могут привести к появлению нового автопроизводителя.

Французская Renault SA и японская Nissan Motor Co. ведут переговоры о слиянии и создании нового автопроизводителя, который будет торговаться с единой акцией, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. В результате нынешний стратегический альянс компаний будет преобразован в одну корпорацию. В настоящее время Renault владеет 43% акций японской компании, а Nissan принадлежат 15%-ная доля во французском автопроизводителе. Председателем совета директоров обеих компаний является Карлос Гон. По данным источников, он ведет переговоры о слиянии и намерен возглавить объединенного автопроизводителя. При этом новая компания может сохранить штаб-квартиры в Японии и Франции.

В то же время эксперты говорят о том, что при одобрении данной сделки могут возникнуть сложности. Правительство Франции, которое владеет 15% акций Renault, вряд ли с большой охотой откажется от своей доли. Как французское, так и японское правительство должны дать разрешение на слияние автопроизводителей - и каждое из них может иметь свое мнение относительно "места жительства" новой компании. Как отметили источники, окончательного соглашения о сделке пока не принято, и переговоры, которые длятся уже несколько месяцев, могут не привести к соглашению. Рыночная стоимость Renault за последний год выросла примерно на 15% - до 27,7 млрд евро ($34 млрд), в то время как капитализация Nissan сократилась на 2% и составляет сейчас около 4,6 трлн иен ($43 млрд). Котировки акций французской компании к 12:28 МСК выросли на 4,5%. Ранее в ходе торгов в четверг подъем достигал 8,3%.

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Новости Бизнеса, Nissan, Renault, Автопроизводитель, Слияние, Франция, Япония.
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