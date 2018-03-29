Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Нормандская четверка" сделала важное заявление по Донбассу "Нормандская четверка" сделала важное заявление по Донбассу
Новости: Апелляционный суд Киева рассматривает жалобу на арест Савченко (онлайн) Апелляционный суд Киева рассматривает жалобу на арест Савченко (онлайн)
Новости: Шевченко назвал дату следующего сбора сборной Украины Шевченко назвал дату следующего сбора сборной Украины
Новости: Астрономы обнаружили галактику без темной материи Астрономы обнаружили галактику без темной материи
X

Компьютерный вирус атаковал Boeing

Хакерская атака
14:44 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: По заявлению представителей авиаконцерна вирус, похожий на WannaCry, был быстро нейтрализован.

Авиаконцерн Boeing подвергся кибератаке с применением вируса, похожего на WannaCry. Об этом сообщает The New York Times.

"Авиаконцерн вечером 28 марта по местному времени распространил заявление, в котором признал факт кибератаки, но подчеркнул, что она носила локальный характер и была остановлена. Подробности кибератаки, в том числе предполагаемое использование вируса WannaCry или подобного ему, в Boeing пока раскрывать отказались", - говорится в сообщении. The New York Times цитирует предупреждение, разосланное сотрудникам Boeing главным инженером департамента коммерческих самолетов Майком Вандервелом, в котором говорится, что вирус распространяется "подобно метастазам". Кроме того, как отмечает специалист, существует опасность, что вирус поразит производственные системы Boeing и программное обеспечение самолетов.

Вирус-вымогатель WannaCry (WannaCrypt) в мае 2017 года блокировал работу нескольких сотен тысяч компьютеров по всему миру. Уязвимыми оказались компьютеры с системой Windows, на которые не было установлено необходимое обновление. От вируса WannaCry тогда, в числе прочих, пострадали российские госучреждения и британские больницы. Позже в 2017 году были зафиксированы еще несколько масштабных атак вирусов-вымогателей, использовавших ту же уязвимость, что и WannaCry. Суммарный ущерб от кибератак вирусов-вымогателей оценивался в миллиарды долларов. В декабре советник президента США по внутренней безопасности Том Боссерт публично обвинил в создании вируса WannaCry хакеров из Северной Кореи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Boeing, WannaCry, Вирус, Кибератака, Хакеры.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости компаний

"Нафтогаз" отреагировал на строительство Северного потока-2 Лопасти для вертолетов ВСУ могут поставлять из ЮАР Из Китая массово отзывают BMW

Последние новости

Эти потрясающие снимки лишают дара речи: кадры от National Geographic (Фото) В украинский прокат выходит фильм "Первому игроку приготовиться" В Хмельницком возник пожар в общежитии колледжа (Видео)
Сегодня читают
01 Заброшенный подземный город обнаружен под горами Кавказа
02 Климпуш-Цинцадзе: Правительство Венгрии открывает ящик Пандоры
03 Таинственная подводная лодка проплыла мимо дайверов (Видео)
04 Футзал. Как бразилец издевается над соперниками в белорусском чемпионате (Видео)
05 "Нормандская четверка" сделала важное заявление по Донбассу
Новости сегодня
15:14 Очередного "вора в законе" задержали в Киеве
15:06 Мертенс оригинально подколол партнера по сборной Ромелу Лукаку
15:04 В Украине упростили доступ к земельным участкам для добычи нефти и газа
14:57 Фейгин обратился к Путину по обмену Сущенко
14:53 Украина и Дания готовят совместную авиаоперацию
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Грузия выдворяет российского дипломата Грузия выдворяет российского дипломата
Новости: НАТО предлагает Украине помощь на выборах 2019 года НАТО предлагает Украине помощь на выборах 2019 года
Новости: С 1 июля в Украине начнут отключать аналоговое ТВ С 1 июля в Украине начнут отключать аналоговое ТВ
Новости: Вербное воскресенье 2018: почему именно верба Вербное воскресенье 2018: почему именно верба
Добавить комментарий
0