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Несмотря на забастовку, Air France выполнит рейсы

Air France
15:34 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Авиаперевозчик планирует выполнить в пятницу от 70 до 80% рейсов, сведя к минимуму неудобства для пассажиров.

Авиакомпания Air France планирует осуществить 76% от общего числа запланированных на пятницу рейсов, несмотря на забастовку пилотов и бортпроводников. При этом дальнемагистральная программа полетов из парижского аэропорта Шарль-де-Голль будет выполнена на 80%, среднемагистральная - на 70%, сообщила компания. Короткие маршруты из парижского Орли и других региональных аэропортов планируется выполнить на 80%.

По оценке Air France, в забастовке, к которой призвали десять профсоюзов, примут участие около 31,6% пилотов и чуть более 28% бортпроводников. Сотрудники авиаперевозчика требуют повышения заработной платы на 6%, в то время как руководство компании называет это невозможным, учитывая текущую финансовую ситуацию и высокую конкуренцию в отрасли. "Air France сожалеет о сложившейся ситуации и прилагает все усилия для того, чтобы свести к минимуму неудобства для пассажиров в связи с забастовкой", - отмечается в сообщении.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Air France, Забастовка, Пилоты, Рейсы, Стюардессы, Франция.
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