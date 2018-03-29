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УЗ объявила первые тендеры на электричку в "Борисполь"

"Укрзализныця"
16:26 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: railway.lviv.ua

Новости Бизнеса: "Укрзализныця" объявила первые тендеры на электричку до "Борисполя" на 122 миллиона гривень.

"Укрзализныця" через свой региональный филиал "Юго-западная железная дорога" объявила два тендера в рамках обновленного проекта по созданию железнодорожного сообщения между Киевом и аэропортом "Борисполь".

Об свидетельствуют данные системы Prozorro, сообщает avianews.com. Первый тендер, оценочная стоимость работ по которому составляет 112,67 миллиона гривен, разбит на два лота.

Первый лот включает строительство опор эстакады. Работы должны быть выполнены до 30 сентября 2018 года. Их оценочная стоимость указана на уровне 103 миллионов гривен.

В рамках второго лота "Укрзализныця" хочет закупить работы по монтажу металлических пролетных строений стоимостью до 9,67 миллиона гривен. Конечный срок выполнения работ - 31 октября 2018 года.

Второй тендер по оценочной цене 17,02 миллиона гривен предусматривает закупку работ по покраске и усиления металлических пролетных строений со сроком исполнения до 31 августа 2018 года. Напомним, 16 февраля премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что правительство поддержало строительство линии скоростного железнодорожного сообщения с аэропортом Борисполь.

В протоколе собрания указан маршрут движения: вокзал "Киев-Пассажирский" - станция "Выдубичи" - вокзал "Дарница" - ГП "Международный аэропорт Борисполь.

Предполагается, что к 1 июня Мининфраструктуры, "Укрзализныця" и аэропорт "Борисполь" должны были провести необходимые организационные и технологические мероприятия, связанные с подготовкой и началом с 1 июня строительных работ.

Пуск поездов на новом маршруте должно состояться 1 декабря. Согласно ранее представленным планам, между Киевом и аэропортом Борисполь будут курсировать 11 рельсовых автобусов PESA 620M, рассчитанных на перевозку 91 пассажира, и два рельсовых автобуса PESA 630М на 192 пассажира. Сейчас эта техника выполняет рейсы на региональных маршрутах Укрзализныци.

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Новости Бизнеса, Борисполь, Укрзализныця, Электричка в "Борисполь".
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