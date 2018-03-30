"Нафтогаз" может начать взыскание долга с "Газпрома" уже в апреле

НАК "Нафтогаз Украины" уже в апреле может начать процесс взыскания с ПАО "Газпром" (РФ) долга $2,6 млрд во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, сообщил главный коммерческий директор НАК компании Юрий Витренко.

"(Процесс обращения в суды - ред.) может начаться в ближайшее время, уже в апреле. Мы предупредили их", - сказал он в эфире "24 канала" в среду вечером.

По его словам, процесс взыскания может занять до полугода, в то же время НАК рассчитывает на добросовестное выполнение российской компанией решения арбитража в ближайшее время. При этом он уточнил, что "Газпром" пока еще не подал апелляцию на решение арбитража по транзитному контракту.

"С юридической точки зрения, даже если бы они уже подали апелляцию, она не останавливает исполнение решения арбитражного трибунала. Т.е. они должны заплатить нам эти деньги, а потом ждать полтора года пока их апелляция будет рассмотрена и принято соответствующее решение", - добавил он.

Ю.Витренко, в частности, не исключил возможность ареста газа российской компании в подземных хранилищах Европы или акций оператора "Северный поток" в швейцарском суде для взыскания долга.

Ранее министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что принудительное взыскание штрафа с "Газпрома" по решению Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма последует в ближайшее время.

При этом зампред правления "Газпрома" Андрей Круглов сообщил, что компания отразит в отчетности за 2017 год резерв на выплаты $2,6 млрд в адрес "Нафтогаза Украины" по решению Стокгольмского арбитража.

Как сообщалось, в конце февраля Арбитражная палата Стокгольма удовлетворила исковые требования НАК "Нафтогаз Украины" относительно "Газпрома" из-за нарушения контрактных обязательств по транзиту российского газа через Украину. Суд принял решение об уплате компенсации объемов, которые были недопоставлены, однако "Газпром" не выполняет решение суда.

Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.

Таким образом, по итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан доплатить НАК $2,56 млрд.