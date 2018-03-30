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"Укрнафта" просит у МЭРТ ввести квоты для снижения зависимости от РФ

"Укртатнафта"
15:14 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: "Укртатнафта" просит МЭРТ ввести квоты на импорт нефтепродуктов с мая.

ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ) просит Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) ввести квоты на импорт бензинов и дизельных топлив (ДТ) с 1 мая 2018 года.

Соответствующее ходатайство содержится в заявлении "Укртатнафты" от 16 марта на проведение спецрасследования.

Согласно документу, с 1 мая 2018 года импорт из РФ и Беларуси (которые "Укртатнафта" рассматривает в качестве единого источника) предлагается ограничить 50% украинского рынка (90 тыс. тонн бензинов, 250 тыс. тонн ДТ в месяц), из других стран – 30% украинского рынка (55 тыс. тонн бензинов, 150 тыс. тонн ДТ в месяц).

С 1 июля 2018 года квоту для РФ и Беларуси "Укртатнафта" считает необходимым снизить до 40% (75 тыс. тонн бензинов, 200 тыс. тонн ДТ в месяц), с 1 октября 2018 года – до 30% (55 тыс. тонн бензинов, 150 тыс. тонн ДТ в месяц).

На объем, поставляемый сверх квот, предлагается ввести пошлину на уровне 29,3% стоимости для бензинов, 30,7% для ДТ.

По мнению "Укртатнафты", введение квот позволит преодолеть зависимость Украины от поставок из РФ, повысить загрузку отечественных нефтеперерабатывающих заводов.

Как сообщалось, в 2011-2012 гг. "Укртатнафта" и другие операторы НПЗ уже выступали с инициативой о вводе пошлин на импортные нефтепродукты, однако правительство не нашло оснований для таких действий.

"Укртатнафта" эксплуатирует Кременчугский НПЗ. Проектная мощность завода по переработке сырья – 18,6 млн тонн в год, номинальная – около 7,3 млн тонн в год.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 43,05% акций "Укртатнафты", еще по 28% контролируют структуры экс-владельцев ПриватБанка" и бизнесмена Александра Ярославского.

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Новости Бизнеса, Дизельное топливо, Кременчугский НПЗ, МЭРТ, Топливо, Украина, Укртатнафта.
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