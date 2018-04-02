General Electric развернет производство локомотивов на Крюковском заводе

Американская корпорация General Electric(GE), скорее всего, будет производить локомотивы для потребностей ПАО "Укрзализныця" на Крюковском вагоностроительном заводе в городе Кременчуге Полтавской области.

Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказал в эфире телеканала Еспресо.TV.

"Скорее всего, это будет Крюковский завод", - подчеркнул он.

По словам министра, Украина только выигрывает от такого решения: "Мы получим украинское производство и мы получим новые рабочие места и новые современные технологии".

А для запуска исключительно украинского производства локомотивов, добавил Омелян, необходимы "5 лет и миллиардные инвестиции".

Нерентабельной является и модернизация работающих сейчас тепловозов, отметил глава Мининфраструктуры. "Укрзализныця" дошла уже до такого состояния, что самостоятельно ремонтировать они уже не в состоянии... Эти тепловозы потом просто горят. Когда мы говорим, что мы закупаем запчасти за рубежом, а потом монтируем их в Украине, то, простите, что нам тогда лучше иметь: производство современное в Украине или закупать комплектующие за рубежом и просто скручивать их здесь дома?" - добавил Омелян.