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Укрзализныця отложила анонсированное подорожание билетов

Укрзализныця
22:41 Пн, 2 Апрель 2018 Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Укрзализныця отложила запланированную индексацию тарифов на проезд пассажиров железнодорожным транспортом с 1 апреля.

Соответствующий приказ Министерства инфраструктуры Украины пока еще находится на рассмотрении в министерствах и ведомствах, сообщается на сайте Укрзализныци.

Компания напоминает, что согласно консолидированного финплана на 2018 год была предусмотрена индексация тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении в 2018 году с 1 апреля на 12% и с 1 октября на 12%, что в среднем за год составит 12,4%.

"Таким образом, из-за несвоевременной индексации тарифов компания продолжает наращивать убытки от пассажирских перевозок, ведь уровень тарифов на перевозки пассажиров в вагонах 2-го класса скоростных поездов «Интерсити+» и вагонах 1-го и 2-го класса скоростных поездов «Интерсити» остается неизменным с 2012 года", - говорится в сообщении. Уровень тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении в вагонах СВ остается неизменным с 2009 года, а во всех типах вагонов (кроме СВ и «Интерсити+») – с октября 2014 года.

По подсчетам "Укрзализныци", в 2018 году для приведения пассажирских перевозок во внутреннем сообщении к уровню безубыточности тарифы на перевозки необходимо было бы поднять в 2 раза.

"Также железнодорожный транспорт несет значительную социальную нагрузку из-за осуществления пригородных и внутренних пассажирских перевозок по тарифам ниже экономически обоснованного уровня, а также перевозок льготных категорий граждан, определенных действующим законодательством Украины. Перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых в 2018 году по прогнозам ожидается – более 11 млрд грн", - утверждается в сообщении.

Напомним, в случае согласования Министерством инфраструктуры и причастными органами исполнительной власти, тарифы будут проиндексированы во всех категориях поездов и вагонов (кроме вагонов 1-го класса поездов Интерсити+), курсирующих по территории Украины.

Укрзализныця приводит подсчеты изменения тарифов на проезд железнодорожным транспортом в случае согласования соответствующего приказа Мининфраструктуры:

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Новости Бизнеса, Билеты, Интерсити, Мининфраструктуры, Подорожание билетов, Укрзализныця.
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