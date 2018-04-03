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В "Нафтогазе" попросили Киевэнерго отключить отопление в своем офисе

Нафтогаз
01:41 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Также регулятор призвал украинцев присоединяться к инициативе по отключению отопления.

НАК "Нафтогаз Украины" в понедельник обратилась к Киевэнерго с просьбой отключить отопление в офисе компании и призывает украинцев присоединиться к их инициативе.

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"Мы попросили Киевэнерго отключить отопление в нашем офисе. Выражаем полное доверие Гидрометцентру и сохраняем спокойствие, деньги и газ. При желании - присоединяйтесь! (У кого другие планы, не забудьте заключить дополнительные соглашения для получения от нас номинаций и продолжение отопительного сезона, пожалуйста) #прикрути", - написала пресс-служба НАК в своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

Также пресс-служба опубликовала фотокопию соответствующего обращения "Нафтогаза Украины" к Киевэнерго.

При этом на вопрос одного из пользователей соцсети, каким образом можно присоединиться к данной инициативе, в НАК ответили: "У кого централизованное отопление и нельзя регулировать - обратиться на "горячую линию" местной власти с просьбой прекратить отопительный сезон. По умолчанию они будут ждать, пока пройдет трое суток со средней температурой выше +8 градусов. Затем теплокоммунэнерго будут отключать какое-то время… Коммерческие потребители могут написать такое же письмо, как мы".

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Как сообщалось, "Газпром" 1 марта 2018 года отказался возобновить поставки газа в Украину, вернув внесенный авансовый платеж около $125 млн, и продолжил практику нарушения обязательств по обеспечению минимально необходимого давления на входе в ГТС Украины.

С учетом холодов и сопряженного с этим роста потребления и цен на газ в Европе, "Нафтогаз Украины" призвал население и предприятия Украины "поступить плохо" - присоединиться к объявленной инициативе "Прикрути" и сократить потребление газа на пару суток – до контрактования компанией необходимых объемов газа в Европе и прогнозируемого потепления.

К акции присоединилось ряд учреждений, включая некоторые иностранные посольства в Украине, а также видные украинских общественные и политические деятели.

3 марта президент Украины поблагодарил украинцев за участие в акции "Прикрути!" по сокращению использования природного газа, что позволило уменьшить его потребление 2 марта на 25 млн куб. м, или на 14%.

"На 25 млн куб. м Украина сократила потребление. Я очень признателен украинцам за национальную солидарность, которую они проявили вчера, откликнувшись на обращение в отношении сокращении потребления", – заявил глава государства при посещении диспетчерской "Укртрансгаза".

Первый заместитель главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома уточнил, что потребление сократилось почти с 205 млн куб. м в сутки до 180 млн куб. м в сутки 3 марта.

По его словам, на утро субботы Украина смогла резко увеличить поставки газа из ЕС - Польши, Словакии и Венгрии - с 4 до 29 млн куб. м и по состоянию на 10:20 полностью покрыла возникший дефицит.

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Новости Бизнеса, Киевэнерго, Нафтогаз, Отопительный сезон, Отопление, Украина.
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