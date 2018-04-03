Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Парубий сообщил о последних достижениях Верховной Рады Парубий сообщил о последних достижениях Верховной Рады
Новости: В США проверяют связь кампании Трампа с основателем WikiLeaks Ассанжем В США проверяют связь кампании Трампа с основателем WikiLeaks Ассанжем
Новости: Леся Цуренко с победы стартовала на турнире в Монтерее Леся Цуренко с победы стартовала на турнире в Монтерее
Новости: Google посвятил дудл английскому изобретателю Джону Гаррисону Google посвятил дудл английскому изобретателю Джону Гаррисону
X

Через украинскую ГТС вырос среднесуточный транзит газа

ГТС
09:09 Сегодня Телеграф
УНН

Новости Бизнеса: Среднесуточный транзит российского газа через Украину вырос на 20% по состоянию на март 2018 года.

Транзитный объем природного газа в марте 2018 увеличился на 21,3% по сравнению мартом 2017 года и составляет 8,1 млрд кубометров.

Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

"Среднесуточный транзит в марте текущего года составил 260 млн кубов, что почти на 50 млн/сутки или на 22% больше, чем в феврале 2018", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, по результатам первого квартала 2018 транзит газа из РФ по территории Украины уменьшился до 20,1 млрд кубов, что на 3,1 млрд кубов или на 13,3% меньше чем за первые три месяца прошлого года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Газ в Украине, Природный газ, РФ, Транзитный объем газа, Украина, Укртрансгаз.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости компаний

Крупнейший в Украине нефтедобытчик пробурит две новые скважины "Нафтогаз" заключает допсоглашения для продолжения отопительного сезона "Энергоатом" попал в список компаний с наилучшим финрезультатом

Последние новости

Лига чемпионов. Матчи 3 апреля "Ювентус" - "Реал", "Севилья" - "Бавария" ВМС ВС Украины ожидают американские патрульные катера Алина Гросу выпустила новый чувствительный клип (Видео)
Сегодня читают
01 На выставке City Trans Ukraine 2018 покажут новый украинский троллейбус (Видео)
02 Защитник оконфузился после того, как мяч застрял в луже на линии ворот (Видео)
03 Месси о завершении карьеры
04 Форвард "Бенфики" исполнил зрелищный ассист рабоной (Видео)
05 "Хаббл" сделал снимок "космического глаза"
Новости сегодня
09:27 В Ровно изъяли около 55 кг янтаря-сырца
09:27 Маникюр 2018: неотразимые идеи весеннего дизайна для квадратной формы ногтей (Фото)
09:18 "Манчестер Юнайтед" отправится к Ибрагимовичу в гости
09:17 В Испании слоны попали в ДТП: один погиб
09:16 В Киеве неизвестные устроили стрельбу
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Адвокат сообщил о текущем ходе дела Савченко Адвокат сообщил о текущем ходе дела Савченко
Новости: Газпром приготовил $4,7 млрд на выплату Украине Газпром приготовил $4,7 млрд на выплату Украине
Новости: В "Нафтогазе" попросили Киевэнерго отключить отопление в своем офисе В "Нафтогазе" попросили Киевэнерго отключить отопление
Новости: Рецепт дня: паэлья с курицей и овощами Рецепт дня: паэлья с курицей и овощами
Добавить комментарий
0