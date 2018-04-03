https://telegraf.com.ua/files/2018/04/p_52295691-150x90.jpg Бизнес, Компании https://telegraf.com.ua/biznes/kompanii/3990690-cherez-ukrainskuyu-gts-vyiros-srednesutochnyiy-tranzit-gaza.html
Через украинскую ГТС вырос среднесуточный транзит газа
Новости Бизнеса: Среднесуточный транзит российского газа через Украину вырос на 20% по состоянию на март 2018 года.
Транзитный объем природного газа в марте 2018 увеличился на 21,3% по сравнению мартом 2017 года и составляет 8,1 млрд кубометров.
Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".
"Среднесуточный транзит в марте текущего года составил 260 млн кубов, что почти на 50 млн/сутки или на 22% больше, чем в феврале 2018", — говорится в сообщении.
Как сообщалось, по результатам первого квартала 2018 транзит газа из РФ по территории Украины уменьшился до 20,1 млрд кубов, что на 3,1 млрд кубов или на 13,3% меньше чем за первые три месяца прошлого года.
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