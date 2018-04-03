В поездах УЗ скоро можно будет полноценно позавтракать

Государственный монополист железнодорожных перевозок ПАО "Укрзализныця" проводит тендер на поставку питания для пассажиров.

2 апреля 2018 года, в помещении ПАО "Укрзализныця" состоялась открытая процедура раскрытия конкурсных предложений на определение единого оператора по поставке продуктов питания для пассажирских поездов дальнего следования, сообщает пресс-служба ПАО "Укрзализныци".

На конкурс, который проводится с целью обеспечения лучших стандартов сервиса в поездах, свои предложения прислали 4 компании: WOG Retail, "Аллюр ЛТД", "Витмарк-Украина" и ООО "Украинская оптовая торговая компания". Согласно условиям конкурсной документации, оценка предложений будет происходить на протяжении не более 10 рабочих дней с момента их раскрытия.

Главным критерием выбора поставщика является гарантированно высокое качество продукции, конечным потребителем которой является пассажир. Участники конкурса должны предложить стандартный ассортимент продукции для реализации в поездах с обязательным нанесением фирменного стиля ПАО "Укрзализныця": чай, кофе натуральный и растворимый, сливки к кофе, кофейный напиток, печенье галетное и песочное, вафли шоколадные и ванильные, другие кондитерские изделия (круассаны, бисквит, шоколадные батончики), чипсы, сухарики, арахис, завтраки (каша пакетированная), сок, вода минеральная и сладкая, сахар.

Проведение открытого и прозрачного конкурса на определение единственного поставщика продуктов питания ПАО "Укрзализныця" объявила 16 марта 2018 года.