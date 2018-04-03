УЗ с начала 2018 года значительно увеличила парк полувагонов

ПАО "Укрзализныця" в январе-марте 2018 года построила и приобрела 1230 полувагонов, из которых 805 построено на собственных мощностях, а остальные - приобретены у производителей.

Как сообщила исполняющий обязанности главы правления компании Евгений Кравцов, указанная цифра в шесть раз больше, чем в прошлом году - за этот же период в 2017 году было построено 132 полувагона, и ни один не приобретался у производителей.

"Лидером в строительстве остается Панютинский завод. В планах до конца года - добавить к существующему парку железной дороги более 7 тыс. новых полувагонов, 3,6 тыс. построить и приобрести 3,45 тыс., из которых 3 тыс. - за привлеченные средства", - сообщил он на своей странице в сети Facebook.

Как сообщалось, за 2017 на собственных мощностях "Укрзализныци" было построено 2,6 тыс. вагонов.