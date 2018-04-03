Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Медреформа: 12,5 тысяч украинцев выбрали себе семейного врача Медреформа: 12,5 тысяч украинцев выбрали себе семейного врача
Новости: Паводок в Украине: большая вода отошла, ситуация нормализовалась Паводок в Украине: большая вода отошла, ситуация нормализовалась
Новости: Сборная Украины проведет свой следующий матч 30 мая: назван соперник Сборная Украины проведет свой следующий матч 30 мая: назван соперник
Новости: Google посвятил дудл английскому изобретателю Джону Гаррисону Google посвятил дудл английскому изобретателю Джону Гаррисону
X

УЗ с начала 2018 года значительно увеличила парк полувагонов

Полувагон
10:33 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: kvsz.com

Новости Бизнеса: "Укрзализныця" за три месяца построила и приобрела 1,23 тыс. полувагонов.

ПАО "Укрзализныця" в январе-марте 2018 года построила и приобрела 1230 полувагонов, из которых 805 построено на собственных мощностях, а остальные - приобретены у производителей.

Как сообщила исполняющий обязанности главы правления компании Евгений Кравцов, указанная цифра в шесть раз больше, чем в прошлом году - за этот же период в 2017 году было построено 132 полувагона, и ни один не приобретался у производителей.

"Лидером в строительстве остается Панютинский завод. В планах до конца года - добавить к существующему парку железной дороги более 7 тыс. новых полувагонов, 3,6 тыс. построить и приобрести 3,45 тыс., из которых 3 тыс. - за привлеченные средства", - сообщил он на своей странице в сети Facebook.

Как сообщалось, за 2017 на собственных мощностях "Укрзализныци" было построено 2,6 тыс. вагонов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса,
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости компаний

Названы крупнейшие предприятия-должники по выплате заработной платы "ПриватБанк" подал иск в кипрский суд на структуру PwC Крупнейший в Украине нефтедобытчик пробурит две новые скважины

Последние новости

Ченнинг Татум и Дженна Деван подали на развод Отец-одиночка делает невероятные прически своей 4-летней дочке (Фото) Продукты, которые мы едим неправильно
Сегодня читают
01 На выставке City Trans Ukraine 2018 покажут новый украинский троллейбус (Видео)
02 Форвард "Бенфики" исполнил зрелищный ассист рабоной (Видео)
03 Защитник оконфузился после того, как мяч застрял в луже на линии ворот (Видео)
04 Месси о завершении карьеры
05 Газ для населения: Кабмин продолжает переговоры с МВФ
Новости сегодня
11:03 Курьезные снимки, от которых будут смеяться все родители
10:51 Девушку уволили за то, что она слишком хорошо выглядит (Фото)
10:50 СМИ: Кремль планировал дестабилизировать еще один регион Украины
10:47 Георгий Пеев: У "Динамо" уже не тот бюджет, тренерам очень нелегко
10:46 Восточную Гуту покинули уже 130 тысяч человек
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Во Франции началась общенациональная забастовка Во Франции началась общенациональная забастовка
Новости: В Украине резко потеплеет В Украине резко потеплеет
Новости: В "Нафтогазе" попросили Киевэнерго отключить отопление в своем офисе В "Нафтогазе" попросили Киевэнерго отключить отопление
Новости: Space X запустила ракетоноситель Falcon 9 с космическим кораблем Dragon Space X запустила ракетоноситель Falcon 9 с космическим кораблем Dragon
Добавить комментарий
0