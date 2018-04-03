Tesla увеличивает выпуск электромобилей

Американская Tesla Inc. в первом квартале увеличила производство электромобилей на 40% относительно предыдущих трех месяцев - до 34,494 тыс. машин. Это самый высокий квартальный показатель в истории компании, отмечается в пресс-релизе. В январе-марте было выпущено 24,728 тыс. машин Model S и Model X, а также 9,766 тыс. Model 3.

"В течение квартала мы смогли удвоить недельный объем производства Model 3, быстро отреагировав на факторы, ограничивавшие выпуск и поставки, в том числе осуществив несколько приостановок производства на заводе для модернизации оборудования", - говорится в сообщении компании.

За последние семь дней Tesla выпустила 2,02 тыс. Model 3. За следующую неделю компания намерена произвести 2 тыс. электромобилей этой модели и еще 2 тыс. Model S и Model X. Поставки в первом квартале составили 29,98 тыс. электромобилей, из которых 11,73 тыс. были Model S, 10,07 тыс. - Model X и 8,18 тыс. - Model 3. Чистый объем заказов на модели S и X в январе-марте был рекордным, отмечается в сообщении. Аналитики в среднем прогнозировали, что поставки Tesla в минувшем квартале составят 38 тыс., в том числе 12,3 тыс. Model 3, свидетельствуют данные FactSet. Котировки акций Tesla в начале торгов во вторник выросли на 1%. Капитализация производителя электромобилей и солнечных панелей за последние 12 месяцев сократилась на 15,4%. Американский фондовый индекс Standard & Poor's 500 за этот период поднялся на 9,5%.