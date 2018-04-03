Открыто авиасообщение Украина-Ирак

Иракская авиакомпания Iraqi Airways начала выполнять рейсы по маршруту Багдад (Республика Ирак) - Киев. Как сообщила пресс-служба международного аэропорта "Борисполь", официальная презентация рейсов авиакомпании Iraqi Airways состоится 10 апреля. Отмечается, что первый рейс Iraqi Airways аэропорт "Борисполь" принял сегодня, 3 апреля.

Согласно информации в системе бронирования авиаперевозчика, рейсы будут осуществляться по вторникам. Самолет будет вылетать из Багдада в 11:00 и прибывать в Киев в 14:40. В обратном направлении отправляться из Киева в 16:00 и прибывать в Багдад в 19:40. Билет на вторник, 10 апреля, можно приобрести по цене 166 долларов в одну сторону.Ранее заместитель министра инфраструктуры Украины Виктор Довгань заявлял, что иракская авиакомпания Iraqi Airways может начать полеты в Украину весной 2018 года.