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Открыто авиасообщение Украина-Ирак

Iraqi Airways
22:01 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Рейсы из Борисполя авиакомпания будет осуществлять по вторникам, официальная презентация состоится 10 апреля.

Иракская авиакомпания Iraqi Airways начала выполнять рейсы по маршруту Багдад (Республика Ирак) - Киев. Как сообщила пресс-служба международного аэропорта "Борисполь", официальная презентация рейсов авиакомпании Iraqi Airways состоится 10 апреля. Отмечается, что первый рейс Iraqi Airways аэропорт "Борисполь" принял сегодня, 3 апреля.

Согласно информации в системе бронирования авиаперевозчика, рейсы будут осуществляться по вторникам. Самолет будет вылетать из Багдада в 11:00 и прибывать в Киев в 14:40. В обратном направлении отправляться из Киева в 16:00 и прибывать в Багдад в 19:40. Билет на вторник, 10 апреля, можно приобрести по цене 166 долларов в одну сторону.Ранее заместитель министра инфраструктуры Украины Виктор Довгань заявлял, что иракская авиакомпания Iraqi Airways может начать полеты в Украину весной 2018 года.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Iraqi Airways, Авиарейс, Багдад, Борисполь, Ирак, Киев, Украина.
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