Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Президент США пригрозил России из-за химатаки в Сирии Президент США пригрозил России из-за химатаки в Сирии
Новости: На Пасху в зоне АТО ранены 4 военных На Пасху в зоне АТО ранены 4 военных
Новости: Владимир Кличко выступит в составе украинской рок-группы Владимир Кличко выступит в составе украинской рок-группы
Новости: Поздравления с Пасхой 2018: красивые открытки для родных и близких Поздравления с Пасхой 2018: красивые открытки для родных и близких
X

На Запорожской АЭС был отключен энергоблок №6

Запорожская АЭС
18:10 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Twitter

Новости Бизнеса: Энергоблок №6 Запорожской АЭС отключен от сети действием автоматической защиты.

В воскресенье днем энергоблок №6 Запорожской АЭС отключен от энергосистемы действием автоматической защиты вследствие снижения подачи питательной воды в парогенераторы, сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

В обнародованном в воскресенье сообщении отмечается, что энергоблок №6 был отключен в 14.15. "В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 3 энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 2 910 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", - информируют в НАЭК.

Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, АЭС, Запорожская АЭС, Энергоатом, Энергоблок № 6.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости компаний

Украинский гигант "Мрия" отправился в коммерческий рейс (Видео) "Газпром" заявил о финальной стадии строительства газопровода в обход Украины Открыто авиасообщение Украина-Ирак

Последние новости

В Ровенской области произошло ДТП с мотоциклом Маленький деревянный домик у озера в США (Фото) Стали известны все участники плей-офф НХЛ
Сегодня читают
01 Поздравления с Пасхой 2018: красивые открытки и душевные пожелания в стихах и прозе
02 Полезные продукты, которые помогут избавиться от тромбов в сосудах
03 Медики назвали несколько способов, как избавиться от герпеса за один день
04 Невероятно: албанский футболист забил гол с 60 метров (Видео)
05 Вера Савченко выложила оригинальное поздравление с Пасхой
Новости сегодня
19:29 Вернидуб: Такое ощущение, что полмира бегает за Луниным
19:27 Врачи назвали продукты, употребление которых способно предотвратить тромбоз
19:12 "Реал" не сумел обыграть "Атлетико"
19:02 Раскрыты главные секреты красоты кино-дивы Шарлиз Терон
18:50 Роналду забил 650-й гол в карьере
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украинцев предупреждают об опасности схода лавин в Карпатах Украинцев предупреждают о лавинной опасности
Новости: В Германии предотвратили теракт на Берлинском полумарафоне В Германии предотвратили теракт
Новости: Прогноз погоды на 9 апреля: в Украине будет тепло и без осадков Прогноз погоды на 9 апреля: тепло и без осадков
Новости: Пасха 2018: лучшие смс-поздравления и открытки Пасха 2018: лучшие смс-поздравления и открытки
Добавить комментарий
0