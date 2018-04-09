Из-за забастовки Lufthansa отменяет рейсы

Авиакомпания Lufthansa отменяет 10 апреля более 800 рейсов из-за намеченной на этот день забастовки госслужащих. Об этом сообщает Reuters.

"Lufthansa заявила, что более 800 из запланированных 1600 рейсов на завтра отменены", - говорится в сообщении. Ранее профсоюз Verdi, представляющий работников государственного сектора, заявил о планах провести забастовки в аэропортах нескольких немецких городов, в том числе во Франкфурте, Мюнхене, Кельне и Бремене. Профсоюз требует от работодателей 6-процентного повышения зарплаты примерно 2,3 миллионам сотрудников на различных должностях в государственном секторе. Подобные забастовки четыре года назад привели к отмене сотен рейсов в крупнейшем аэропорту Германии.