Цукерберг: Мы слишком медленно реагировали на российских ботов
Новости Бизнеса: Марк Цукерберг подчеркнул, что это один из наибольших его поводов для сожалений.
Основатель Facebook признал, что соцсеть слишком медленно отреагировала на деятельность российских ботов.
Об этом основатель соцсети Марк Цукерберг на даче показаний в Конгрессе, сообщает "Лига.Новости".
"Соцсеть ожидала кибератак от России, но не создания фейковых аккаунтов", - добавил он.
Цукерберг также сообщил, что Facebook сотрудничает с офисом спецпрокурора Роберта Мюллера.
Кроме того, у Цукерберга нет данных о том, что данные пользователей, которые собирала Cambridge Analytica, могут или могли храниться в России.
Как известно, Facebook оказался в центре скандала в связи с незаконным использованием данных более чем 50 млн пользователей компанией Cambridge Analytica во время её работы с предвыборным штабом Дональда Трампа.