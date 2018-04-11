Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Газпром" может сохранить транзит газа через Украину "Газпром" может сохранить транзит газа через Украину
Новости: Дело Скрипаля: НАТО заявляет, что ни одна из версий РФ не основана на фактах Дело Скрипаля: НАТО заявляет, что ни одна из версий РФ не основана на фактах
Новости: "Рома" сотворила чудо, отыграв три мяча и выбив "Барселону" из ЛЧ "Рома" сотворила чудо, отыграв три мяча и выбив "Барселону" из ЛЧ
Новости: Посетители "Всемирного научного фестиваля" вживую увидели рождение черепахи Посетители "Всемирного научного фестиваля" увидели рождение черепахи
X

Цукерберг: Мы слишком медленно реагировали на российских ботов

Марк Цукерберг
06:39 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Бизнеса: Марк Цукерберг подчеркнул, что это один из наибольших его поводов для сожалений.

Основатель Facebook признал, что соцсеть слишком медленно отреагировала на деятельность российских ботов.

Об этом основатель соцсети Марк Цукерберг на даче показаний в Конгрессе, сообщает "Лига.Новости".

"Соцсеть ожидала кибератак от России, но не создания фейковых аккаунтов", - добавил он.

Цукерберг также сообщил, что Facebook сотрудничает с офисом спецпрокурора Роберта Мюллера.

Кроме того, у Цукерберга нет данных о том, что данные пользователей, которые собирала Cambridge Analytica, могут или могли храниться в России.

Как известно, Facebook оказался в центре скандала в связи с незаконным использованием данных более чем 50 млн пользователей компанией Cambridge Analytica во время её работы с предвыборным штабом Дональда Трампа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Cambridge Analytica, Facebook, Марк Цукерберг, Российские боты.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости компаний

Из-за забастовки Lufthansa отменяет рейсы На Запорожской АЭС был отключен энергоблок №6 В Никополе построят солнечную электростанцию на 200 МВт

Последние новости

Disney и Pixar объявили дату выхода "Истории игрушек 4" Алонсо: "Макларен" опередит "Торо Россо" в чемпионате Военная техника: на что способны 30-тонные американские гусеничные амфибии (Видео)
Сегодня читают
01 Украинский футболист забил эффектный гол ударом скорпиона (Видео)
02 Археологи нашли неизвестную науке субстанцию в гробнице Тутанхамона
03 Линарес - о предстоящем бое с Ломаченко
04 МАЗ представил великолепные новинки на выставке в Киеве (Видео)
05 У Порошенко подвели итоги поездки в Берлин
Новости сегодня
06:48 Президент Венесуэлы отказался принять участие в Саммите Америк
06:43 Завораживающие снимки обычных вещей, какими их мало кто видел (Фото)
06:41 Начните день с улыбки: свежие анекдоты 11 апреля
06:34 Франция приложит все усилия, по закрытию так называемого "представительства ДНР"
06:26 Audi представила 815-сильный электрокар E-Tron Vision GT
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: ВБ назвал сумму, которая нужна Украине на погашение долгов ВБ назвал сумму, которая нужна Украине на погашение долгов
Новости: "Нафтогаз": Северный поток 2 стремительно теряет "кудри ягненка" "Нафтогаз" дал оценку словам Меркель о "Северном потоке 2"
Новости: У Порошенко подвели итоги поездки в Берлин У Порошенко подвели итоги поездки в Берлин
Новости: Дома будущего: интересные идеи инновационных домов (Фото) Дома будущего: интересные идеи инновационных домов (Фото)
Добавить комментарий
0