Цукерберг: Мы слишком медленно реагировали на российских ботов

Основатель Facebook признал, что соцсеть слишком медленно отреагировала на деятельность российских ботов.

Об этом основатель соцсети Марк Цукерберг на даче показаний в Конгрессе, сообщает "Лига.Новости".

"Соцсеть ожидала кибератак от России, но не создания фейковых аккаунтов", - добавил он.

Цукерберг также сообщил, что Facebook сотрудничает с офисом спецпрокурора Роберта Мюллера.

Кроме того, у Цукерберга нет данных о том, что данные пользователей, которые собирала Cambridge Analytica, могут или могли храниться в России.

Как известно, Facebook оказался в центре скандала в связи с незаконным использованием данных более чем 50 млн пользователей компанией Cambridge Analytica во время её работы с предвыборным штабом Дональда Трампа.