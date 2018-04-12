Украинские эксперты будут помогать Индии в разработке нового танка

В первые два дня проведения международной выставки DefExpo-2018 в Индии компания "Спецтехноэкспорт" заключила новые контракты общей стоимостью более 500 миллионов гривень.

Об этом говорится в соглашении о сотрудничестве, подписанном представителями госпредприятия "Спецтехноэкспорт" с индийской государственной компанией Bharat Electronics Limited в рамках выставки DefExpo-2018, сообщает пресс-служба государственного концерна "Укроборонпром".

"Предусмотрено привлечение представителей украинского оборонно-промышленного комплекса к созданию нового танка для нужд Минобороны Индии, модернизации комплексов РДС и противовоздушной обороны производства СССР, совместным опытно-конструкторским разработкам, в том числе по гидроакустическим и радиолокационным направлениям", - сказано в сообщении.

В пресс-службе "Укроборонпрома" также отметили, что компания "Спецтехноэкспорт", входящая в состав концерна и являющаяся основным экспортером всех видов вооружений и военной техники в Украине, в течение первых двух дней международной выставки DefExpo-2018 в Индии заключила новые контракты общей стоимостью более 500 миллионов гривень.

Как сообщалось ранее, государственное хозрасчетное внешнеторговое предприятие "Спецтехноэкспорт" в 2017 году выполнило внешнеэкономические оборонные контракты стоимостью 120 миллионов долларов, причем 80% реализованных сделок касались экспорта современных вооружений и техники украинского производства для потребностей иностранных партнеров.

Выставка DefExpo-2018 проходит в Индии с 2000 года, каждые два года, при поддержке Министерства обороны Индии. На выставке свою продукцию представляют ведущие мировые компании из сферы оборонной промышленности. Специализацией выставки является бронетанковая тематика, ракетно-артиллерийское вооружение, средства ПВО, военно-морская техника, средства связи и РЭБ, беспилотные системы.