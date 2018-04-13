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"Нафтогаз" предупреждает сторонников "Северного потока-2"

"Нафтогаз" против "Газпрома"
16:56 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Телеграф

Новости Бизнеса: Ни один контракт не заставит Газпром придерживаться слова, считают в "Нафтогазе".

Ни один контракт не заставит российский Газпром добросовестно выполнять его норму относительно любых европейских партнеров, если будет построен Nord Streem 2.

Об этом во время Киевского безопасностного форума сказал уполномоченный по работе с органами государственной власти НАК "Нафтогаз Украины" Вадим Гламаздин, сообщает корреспондент .

"Есть контракты между россиянами и покупателями газа, есть контракты на транзит газа, их много. По результатам решения европейского арбитражного суда, которое и для Европы, и для Украины является очень важным, Газпром должен был с 1 марта 2018 года начать снабжение газа в Украину. Газпром выставил Нафтогазу счет на предоплату. Нафтогаз оплатил этот счет. Газпром взял эти деньги. Все это произошло 26 февраля. А за 10 минут до 1 марта Газпром вдруг сказал: нет, мы не хотим поставлять газ", - рассказал Гламаздин.

Он отметил, что Газпром надеялся спровоцировать кризис в Украине, поскольку температура воздуха достигла минус 17 градусов.

"Газпром ожидал, что мы начнем отбирать газ из транзитных объемов, поскольку заменить такие объемы трудно. Нужно сказать, что солидарность в европейском энергетическом обществе предусматривает, что если поставщик недопоставляет законтрактованные объемы, то каждый покупатель должен получить на определенную долю меньше. И мы имели право взять часть от транзитных объемов. Украина же решила, что не будет уменьшать объемы снабжения в Европу", - добавил Гламаздин.

Представитель Нафтогаза отметил, что данная ситуация является хорошим показателем того, что такое бизнес с Россией.

"Сторонники Nord Streem 2 говорят, что это просто бизнес. Что у них будет контракт. Но у нас также был контракт, было решение Стокгольмского арбитража. Россияне просто наплевали на это. Есть одна вещь, которую европейцы не понимают. Пока Россия имеет целью Украину, она все это делает в Украине. Но как только они достигнут своих целей, ни одна сила и ни один контракт не заставят Россию не сделать того же с любым другим партнером в Европе", - подчеркнул Гламаздин.

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Новости Бизнеса, "Газовые войны", Газпром, Нафтогаз, РФ, Северный поток-2, Украина.
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