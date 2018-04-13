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Порошенко: Украина получит от "Газпрома" каждый доллар

Петр Порошенко
23:22 Пт, 13 Апрель 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Петр Порошенко заверил, что Украина получит все полагающиеся средства от "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что Украина получит средства, которые "Газпром" должен выплатить по решению Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

"Я хочу подчеркнуть и успокоить всех украинцев: каждый доллар с решения о $4,6 млрд Украина получит. Я в этом абсолютно уверен как президент. Мы координируем действия наших юристов, и у меня не возникает никаких сомнений в связи с этим", - сказал он в интервью украинским телеканалам в пятницу

П.Порошенко указал, что каждый день задержки выплаты "Газпромом" долга по решению Стокгольмского арбитража увеличивает сумму, которую должна выплатить российская компания "минимум на $0,5 млн в день".

"Если кто-то готов на дополнительные полмиллиона долларов профинансировать Украину, то это цена, которую заплатят россияне", - подчеркнул президент Украины.

Как сообщалось, в конце февраля Арбитражная палата Стокгольма удовлетворила исковые требования НАК "Нафтогаз Украины" относительно "Газпрома" из-за нарушения контрактных обязательств по транзиту российского газа через Украину. Суд принял решение об уплате компенсации объемов, которые были недопоставлены, однако "Газпром" не выполняет решение суда.

Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.

Таким образом, по итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан доплатить НАК $2,56 млрд.

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Новости Бизнеса, Газпром, Нафтогаз, Петр Порошенко, Стокгольмский арбитраж.
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