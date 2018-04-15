СМИ: Расходы на безопасность Цукерберга выросли на 50%

Компания Facebook израсходовала около 9 миллионов долларов на обеспечение личной безопасности и поездки Марка Цукерберга в прошлом году, сообщает CNN. Так, данный показатель вырос более чем на 50%, с 5,8 млн долларов в 2016 году. С 2015 года расходы на безопасность и поездки М. Цукерберга составили около 20 млн долларов.

В Facebook пояснили, что такая забота напрямую обусловлена "угрозами его личной безопасности, проистекающими из его должностных полномочий в качестве основателя, председателя совета директоров и главного исполнительного директора....Мы требуем сохранять эти меры безопасности во имя блага самой компании, из-за важности Цукерберга для Facebook", - сообщили в офисе Facebook.